Mondo del calcio sotto shock | morto un ex difensore | ennesima vittima della SLA NOMI e

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E’a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, exolandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei tifosi. Nel 2006 aveva lasciato i Rangers per trasferirsi allo Zenit in Russia, dove ha vinto un campionato, una coppa Uefa e una Supercoppa europea. La SLA gli era stata diagnosticata nel 2013. Lo scorso giugno, Ricksen aveva dato gli ultimi aggiornamenti non positivi sulle sue condizione di salute: “Il 28 giugno terrò la mia ultima serata di beneficenza. Per me sta diventato molto difficile andare avanti -aveva scritto l’olandese-. Facciamola diventare una ...

