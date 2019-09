Ministro dell' istruzione Fioramonti | ' Aumento stipendi docenti e abolizione bonus merito'

Ricerca - Ministro Fioramonti : “Con me al Miur mai più distanze col mondo della scienza” : “Con me al Miur non ci saranno mai più distanze con il mondo della scienza e della Ricerca“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, intervenuto al Miur alla conferenza di presentazione dell’edizione 2019 della Notte europea dei Ricercatori. Scienza e Ricerca, ha proseguito il Ministro “diventano sempre di più uno sforzo collaborativo” perché il “futuro ...

Salvini manda in tilt la regia di Cartabianca. Il volto dell'ex Ministro scompare dall'inquadratura : A qualcuno è tornata in mente la storica pubblicità delle caramelle alla liquirizia, ad altri Dj Super X di Superclassifica Show. Matteo Salvini manda in tilt la regia di Cartabianca che, sorpresa dal fuori programma dell’ex ministro dell’Interno, si ritrova ad inquadrare un’ombra in primissimo piano intenzionata a fare gli auguri di compleanno ad una spettatrice a casa.Tutta colpa di Mauro Corona che Bianca Berlinguer affianca al leader ...

Ebola : 4 milioni di dollari spariti in Repubblica democratica del Congo. Arrestato l’ex Ministro della Sanità : Arrestato perché stava per fuggire: secondo la polizia, si apprestava ad attraversare il fiume Congo per raggiungere Brazzaville, capitale della Repubblica Popolare del Congo, partendo da Kinshasa, capitale “gemella”, affacciata sull’altra sponda del fiume. Lui si chiama Oly Ilunga Kalenga e fino a luglio era il ministro della Sanità della Repubblica democratica del Congo. Le accuse a suo carico sono pesantissime: sottrazione dei fondi destinati ...

La lisergica intervista del Ministro dell'Istruzione Fioramonti : Sul Corriere, Gianni Fregonara firma un'intervista a Lorenzo Fioramonti, deputato grillino che dal 5 settembre 2019 è ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. Un'intervista che ha qualcosa di lisergico: prima Fioramonti dice di voler alzare di 100 euro al

Corte Conti archivia su voli di Stato dell'ex Ministro Salvini - ma "erano illegittimi" : La Corte dei Conti del Lazio ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul presunto uso indebito di 35 viaggi in aereo a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il fascicolo è Stato inoltrato alla procura di Roma per quanto di sua eventuale competenza.I giudici contabili nei mesi scorsi avevano avviato ...

Il Ministro dell’Ambiente giapponese ha detto che sarà necessario riversare nell’oceano l’acqua contaminata di Fukushima : Il ministro dell’Ambiente del Giappone ha detto che sarà necessario riversare nell’Oceano Pacifico grandi quantità di acqua contaminata che si è accumulata nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi, in Giappone, che nel 2011 era stata colpita da un terremoto e da

L’Arabia Saudita cambia Ministro dell’Energia e lancia la sfida nucleare : Il principe Abdulaziz bin Salman al suo debutto nelle vesti di ministro dell’Energia dopo il licenziamento di Khalid Al Falih ha rassicurato sulla continuità delle politiche petrolifere (almeno nel breve), ma ha anche lanciato una sfida agli Stati Uniti

Helicopter money - perché il Ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione : Il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri del governo Conte 2 dovrebbe considerare urgentemente la soluzione dell’Helicopter money, cioè di mettere denaro “nelle tasche degli italiani”. Tale opzione è avanzata da un’indiscussa autorità in campo finanziario come BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo che gestisce un patrimonio di circa 6 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari, e che è anche ...

Trieste - chiude l’area a caldo della Ferriera di Servola : a rischio i 450 dipendenti. Il dossier sul tavolo del neo Ministro Stefano Patuanelli : Tempi cruciali per la Ferriera di Servola, a Trieste, e per i suoi dipendenti. Un caso industriale e ambientale molto controverso che da anni crea polemiche e bracci di ferro con la proprietà. Adesso sembra arrivato il punto di non ritorno, con la chiusura dell’area a caldo, auspicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di cui la proprietà ha deciso di prendere atto, avviando le procedure (in tempi da definire) per spegnere ...

Arabia Saudita - Re Salman nomina un figlio nuovo Ministro dell’Energia : Il principe Abdulaziz bin Salman, esperto del settore petrolifero e fratello dell’erede al trono, occuperà una delle posizioni più importanti del Paese. Il suo predecessore era in contrasto con le nuove politiche che puntano a sottrarre il Paese dalla dipendenza dal petrolio

Il Ministro dell'Economia francese benedice il governo giallo-rosso : "Abbiamo bisogno di Italia e italiani" : Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire accoglie positivamente dal Forum di Cernobbio il nuovo esecutivo Italiano: “Abbiano un nuovo governo e penso che questa sia un’opportunità unica per dare nuovo slancio alle relazioni italo-francesi nell’ambito economico e finanziario. L’Italia deve essere al centro della costruzione europea come è stata dall’inizio e deve continuare a farlo ...

Uragano Dorian - Bahamas devastate : 30 morti e migliaia di dispersi. Ministro Sanità : “Il numero delle vittime sarà sconcertante” : Oltre 440mila persone hanno dovuto lasciare la loro casa e 30 sono morte. Ma il numero delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Dorian che ha devastato le Bahamas è destinato a salire secondo il Ministro della Sanità del Paese, Duane Sands. “sarà sconcertante”, ha detto, visto che al momento risulta che ci siano migliaia di dispersi.Intanto la tempesta di categoria 2 con venti fino a 170 chilometri all’ora, è arrivata ...