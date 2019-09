Minacce a Ferrero | “Infame | guardati le spalle” – FOTO

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’edizione online de Il Corriere dello Sport riporta in merito alle scritte apparse sul cancello della sede della Società genovese.a Massimo– Il Presidente Massimoviene etichettato come “infame” e minacciato di doversi guardare le spalle. Il quotidiano riporta: “Bruttissimo episodio questa notte a Bogliasco. Sul cancello d’ingresso di Casa Samp, la struttura che ospita i giovani calciatori blucerchiati, è apparsa una scritta inquietante e minacciosa nei confronti del presidente della Sampdoria: “infame,le spalle”. Una vera e propria minaccia nei confronti dell’imprenditore romano. Subito al lavoro gli uomini della Digos che potrebbero avere indicazioni importanti dalle telecamere di sorveglianza che si trovano in zona.” Fonte: Il Corriere dello ...

SampdoriaPress : Minacce a Ferrero, indaga polizia - ossobuco20111 : Minacce a Ferrero, indaga polizia - matteo83670477 : @unavitadacinema presidente Ferrero, faccio parte della grande maggioranza di tifosi che non la vuole più alla guid… -