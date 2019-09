Milano | rapper arrestato per aggressione e rapina | “Avevo bisogno di soldi per la base

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Volevano acquistare unamusicale, ma non avevano i. Così hanno aggredito brutalmente in via Val Sabbia alo scorso 4 agosto un cittadino cinese di 26 anni per rubargli il telefono e avere il denaro necessario. In manette è finito il18enne Adamo Bara Luxury e il suo complice di 17 anni. “Avevodiper comprare ladel mio nuovo singolo“, ha spiegato il giovaneagli agenti del commissariato di Comasina dopo che lo hannonell’appartamento dove vive con la madre. Il 26enne aggredito, colpito oltre 25 volte con un pesante gancio per auto, ha riportato una prognosi di 25 giorni per numerose fratture al volto e agli arti. I due aggressori ora dovranno rispondere diaggravata in concorso e lesioni aggravate. Questa non è la primaper il più giovane dei due arrestati: il minorenne è stato accusato di ...

