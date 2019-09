Milano Fashion Week | Benetton dà il via ufficialmente alla settimana della moda a bordo

Toni Pellegrino alla Fashion Week di Milano : Doppio appuntamento alla Milano Fashion Week per Toni Pellegrino, l'hairstylist ragusano firmerà le acconciature per lo stilista Marco Rambaldi

La Fashion Week di Milano darà lavoro a più di 10 mila persone : Per gli amanti del genere, settembre non può che coincidere con la Fashion Week di milano. Il momento in cui le più importanti firme dell'ambito della moda, settore dove l'Italia è leader, presenteranno le collezioni primavera/estate 2020. Un settore particolarmente florido in un contesto, come sappiamo, abbastanza difficile. Un settore che assume mentre in altre direzioni i problemi legati alla disoccupazione dilagano. Già, infatti ...

Milano Fashion Day : presentazione delle nuove collezioni 2019/2020 : Si svolgerà Domenica 22 settembre presso la prestigiosa Sala Liberty del Circolo Filologico Milanese, a pochi passi da Piazza Duomo,

Milano Fashion Week : il calendario della settimana della moda : Dopo New York e Londra, e prima di Parigi, è ora il turno di Milano. La capitale meneghina, dal 17 al 23 settembre, sarà infatti sotto i Fashion-riflettori con la settimana della moda, in cui i designer presenteranno le loro collezioni di prêt-à-porter Primavera/estate 2020. Per chi ama seguire attentamente le sfilate, i vip in front row, e avere un assaggio di quelle che saranno le It-shoes e le It-bag della prossima stagione, ecco la fitta ...

Milano Fashion Week - Luna Berlusconi celebra la donna curvy con un'opera d'arte - : Serena Pizzi La donna curvy torna al centro. MadMood organizza una serie di eventi per celebrarla e Luna Berlusconi concretizza questa bellezza in un'opera La Milano Fashion Week è alle porte. La patria della moda per eccellenza (Milano) si riempie di modelle, stilisti e specialisti del settore. E così la moda milanese festeggia il mezzo secolo di attività di Assomoda (l'associazione di Confcommercio che riunisce agenti e ...

Il 17 settembre ORadio sarà al Fashion Vibes di Milano con la musica di DjEnny - l’intervista di OM : Nei giorni della Milano Fashion Week che vedrà sfilare i più importanti nomi della moda dal 17 al 23 settembre, ORadio sarà al Fashion Vibes come media partner per accompagnare la prima serata di eventi insieme a DjEnny, al secolo Genny Pelosi, DJ napoletano che ha attraversato tutta la corrente partenopea dei club più amati. La stagione in esterna di ORadio riparte con un grande evento e sarà in diretta a partire dalle 21 presso il cortile de ...

Tempo di Milano Fashion Week e la moda fa girare il lavoro : più di 11mila le opportunità nel settore : Migliaia le figure ricercate in Italia nel settore della moda, un comparto strategico nel 2018 ha dato lavoro...

Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità : Milano, 5 set. (AdnKronos) – La settimana della Moda di Milano sarà inaugurata il 17 settembre con l’apertura del Fashion Hub di Milano Moda Donna e la presentazione – supportata da Cnmi Fashion Trust – di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani Gcc Award for best emerging designer. Le sfilate inizieranno mercoledì 18 settembre con 58 appuntamenti in calendario. Sfileranno per la prima volta a Milano ...

Milano Fashion Week - come assistere alle sfilate (e fare del bene) con CharityStars : Un nuovo appuntamento con la Milano Fashion Week è ormai alle porte: dal 17 al 23 settembre la grande moda italiana e internazionale torna a sfilare sulle passerelle della metropoli meneghina, portando all'ombra della Madonnina i più illustri professionisti del settore. Ed è così che gli utenti di CharityStars, l'ormai celeberrima piattaforma benefica di aste online, avranno anche questa volta l'occasione di aggiudicarsi gli ambitissimi ...

Federico Fashion Style - Rolex rubato a Milano : «Accerchiato da due marocchini». Polemica su Instagram - e cancella il post : Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: «Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini». Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style. Federico Lauri, il parrucchiere dei «vip» più famoso di Instagram (hair stylist del noto programma Il salone della meraviglie), è stato derubato del suo orologio Rolex in corso Como, a Milano. A suo dire, gli autori del gesto sarebbero stati «due marocchini». Federico Fashion Style ha ...

