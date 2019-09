Milano-Cortina 2026 | Malagò alla ricerca del CEO che guiderà il Comitato | “daremo mandato

Giovanni Malagò su Milano-Cortina 2026 : “Coinvolgimento Piemonte? Poco serio e non sarebbe corretto” : “Coinvolgimento del Piemonte per Milano-Cortina 2026? sarebbe scorretto e davvero Poco serio“. Queste le parole, che non hanno bisogno di interpretazioni, del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione della scuola di danza per disabili “Special Angels”, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il n.1 dello sport italiano non si schiera in favore di ulteriori ...

Indice della sportività : Trento torna in vetta - brilla l’asse Milano-Cortina - Le classifiche : La classifica, elaborata da PtsClas e pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, fornisce una fotografia aggiornata dell’attitudine allo sport delle 107 province italiane, incrociando 32 indicatori che spaziano dagli sport di squadra al rapporto con la natura

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 : una Fondazione gestirà l’organizzazione - necessaria una legge olimpica : Ieri a Palazzo Lombardia, a Milano, si è svolto un importante vertice sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In questa riunione erano presenti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, i presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia (in collegamento) e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. Spicca invece l’assenza di un rappresentante del Governo, visto che non ha partecipato Giancarlo ...

Lettera Cio al Coni : cosa chiede e cosa risponde il Governo. L’Italia rischia di non partecipare a Tokyo 2020 e di rinunciare a Milano-Cortina 2026 : L’Italia rischia davvero di non poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di perdere l’organizzazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026? Queste sono le grandi paure che stanno attanagliando tutti gli appassionati di sport nelle ultime ore, il motivo è molto semplice: il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) non ha digerito la nuova legge delega sullo sport approvata mercoledì dal nostro Parlamento e ha scritto una ...

