Migranti | sindaci Lampedusa e Bologna presentano ‘Global Compact in Comune’

Migranti : sindaci Lampedusa a Bologna presentano 'Global compact in Comune' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Mercoledì 18 settembre alle ore 12 nella sala stampa del Senato (Palazzo Madama, Roma) il sindaco di Bologna Virginio Merola ed il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello presenteranno "Global compact in Comune". Come si legge in un comunicato diffuso dal comu