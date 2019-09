Migranti | nuovo sbarco a Lampedusa | una ventina di tunisini su barchino**

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Palermo, 18 set. (AdnKronos) –autonomo all’alba di oggi sull’isola di. Un gruppo composto da unadi migranti, con ogni probabilità, è arrivato a bordo di un barchino e ha raggiunto l’isola nella zona di Cavallo bianco.L'articolo, unadisuCalcioWeb.

matteosalvinimi : ??Sapete qual è l'unico bel primato subito raggiunto dal nuovo governo dell'invasione? Per la PRIMA VOLTA gli immigr… - matteosalvinimi : Il nuovo governo di sinistra si rinchiude dietro le porte dei palazzi e riapre le porte ai clandestini! Non l'hanno… - matteosalvinimi : Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti s… -