Migranti | Conte vede Macron | ‘essenziale Ue volti pagina’

Migranti : Conte - ‘da Macron piena disponibilità su meccanismo Ue condiviso’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ho avuto piena disponibilità dal Presidente Macron per la soluzione e l’adozione di un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione, e sulla gestione più efficace dei rimpatri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, rimarcando la necessità di ...

Migranti : Conte - ‘stop propaganda - noi contro trafficanti’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo far uscire il tema dell’immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L’Italia non abbassa la guardia contro il traffico di vite umane” e “non ritiene che debba essere consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso,. Ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno migratorio in maniera concreta, pratica”. Lo ha detto il presidente ...

Vertice Conte-Macron - il premier : «Migranti? Voltare pagina - basta propaganda anti-europea» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza Migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa sui Migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.

Conte a Sarraj : responsabili su Migranti : 15.05 Nell'incontro con il premier libico Sarraj, "Conte ha ribadito il sostegno italiano al Governo di Accordo nazionale e nel Contempo l'invito a continuare a farsi parte attiva per un ritorno ad un processo virtuoso e pacifico". Così fonti di P.Chigi sottolineando che la soluzione è solo "politica" e anche la Cirenaica deve essere "interlocutore". Poi sulla questione migranti: serve una "sinergia più forte con agenzie Onu". E Sarraj abbia ...

Macron e Conte siglano il disgelo Fiat - Stx - Libia - Migranti : i dossier : Macron è il primo leader europeo a fare visita a Conte, per un vertice bilaterale dopo la crisi e la nomina del nuovo esecutivo. Prima il premier incontra il leader libico Serraj Segui su affaritaliani.it

Migranti : Mulè - 'Conte sollevi con Macron problema Ventimiglia' : Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Anche a rischio di mandare di traverso i manicaretti che saranno serviti nella cena di lavoro di stasera con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte dovrebbe raccontare quel che accade alla frontiera di Ventimiglia e pretendere di non essere pre

Migranti : Mulè - ‘Conte sollevi con Macron problema Ventimiglia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Anche a rischio di mandare di traverso i manicaretti che saranno serviti nella cena di lavoro di stasera con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte dovrebbe raccontare quel che accade alla frontiera di Ventimiglia e pretendere di non essere preso in giro. Dall’inizio di settembre, infatti, la gendarmerie ha ‘battezzato’ l’arrivo del nuovo governo ...

“Via i Migranti economici” : Macron restringe le regole e cerca l’intesa con Conte : Il presidente francese a Roma: sintonia col governo sulla ridistribuzione. La Guardia costiera salva 90 persone, accolti da Malta dopo un negoziato

Barbara Palombelli : Il Conte bis non piace. I Migranti devono imparare i nostri usi e costumi : La conduttrice, tornata in tv con “Forum” e “Stasera Italia”, a ruota libera in un’intervista al “Messaggero” parla del nuovo governo, del reddito di cittadinanza fino alla "difesa dello stile di vita europeo" di Ursula von der Leyen “L’Italia è un Paese in difficoltà, ma pur sempre meraviglioso”. Barbara Palombelli commenta così le recenti vicissitudini politiche italiane in un’intervista concessa al Messaggero. La conduttrice è tornata in ...

Migranti - Conte in pressing su Macron : «Ora la rotazione dei porti» : Sarà Emmanuel Macron il primo capo di Stato a essere accolto in Italia dopo la nascita del governo rosso-giallo e l'eclissi del nemico Matteo Salvini. Il presidente francese,...

Migranti - Conte e il pressing su Macron : «Ora la rotazione dei porti» : Sarà Emmanuel Macron il primo capo di Stato a essere accolto in Italia dopo la nascita del governo rosso-giallo e l'eclissi del nemico Matteo Salvini. Il presidente francese,...

Migranti - Conte e il pressing su Macron : «Ora la rotazione dei porti» : Sarà Emmanuel Macron il primo capo di Stato a essere accolto in Italia dopo la nascita del governo rosso-giallo e l'eclissi del nemico Matteo Salvini. Il presidente francese,...