Michelle Hunziker cambia look in vista di Amici Celebrities | foto

“Così no!”. Michelle Hunziker - questa è una novità assoluta : mai vista in questo modo : La nuova stagione televisiva sta muovendo i primi passi e una novità è pronta ad arrivare sugli schermi Mediaset. Manca poco e presto vedremo una nuova edizione di Amici, diversamente dalle altre però avrà come concorrenti dei Vip. Di più, al timone delle carovana non ci sarà Maria De Filippi ma la bellissima Michelle Hunziker che ha deciso di tornare al lavoro prendendo una decisione che ha fatto storcere il naso a molti. “Che cosa hai fatto?”, ...

Michelle Hunziker nuovo taglio di capelli!/ Video "…Ora sono cavoli amari!' : Michelle Hunziker cambia taglio di capelli e documenta tutto sui social: ecco la frangia in attesa di tornare in televisione con ben tre pogrammi diversi.

“Belen? Ne ha presi 27!”. Michelle Hunziker - quella battutina sulla bella Rodriguez : Ci siamo, manca poco per la nuova conduzione di Striscia la notizia. Michelle Huziker è pronta a sedersi al fianco dell’immancabile Ezio Greggio, per la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. La presentatrice ha quindi rilasciato un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato anche della collega Belen Rodriguez. “Belen ha preso 27 Tapiri”, ha esordito la showgirl ...

Michelle Hunziker - la confessione su Belen : “Un’anima agitata” : Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la Notizia e, a sorpresa, fa una confessione su Belen Rodriguez. Le due showgirl hanno condotto insieme, per un breve periodo, il Tg satirico di Antonio Ricci. Un’esperienza che ha consentito alla conduttrice svizzera di scoprire meglio il carattere dell’argentina. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha svelato che Belen ha ricevuto ben 27 ...

Michelle Hunziker torna a “Striscia la Notizia” e confida : «Belen è agitata - io sono noiosissima» : «Belen? È un’anima agitata». Nell’intervista che Michelle Huziker ha rilasciato a “Tv Sorrisi e Canzoni” a meno di una settimana dal ritorno sul bancone di “Striscia la Notizia” racconta progetti professionali e aneddoti privati. E non mancano pareri su colleghe come la showgirl argentina, che detiene il record per numero di tapiri. «Ne ha presi 27. Lei è un’anima agitata e passionale, una persona genuina, ...

Michelle Hunziker : “Belén Rodriguez è un’anima agitata - in confronto a lei sono noiosissima” : Arrivata a quota 27 tapiri, Belén Rodriguez concorre al titolo di personaggio più “attapirato” della televisione. Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la notizia, commenta il risultato raggiunto dalla collega: “È un’anima agitata e passionale, una persona genuina. In confronto a lei sono noiosissima”.Continua a leggere

Michelle Hunziker posta una foto Aurora e Goffredo e sogna le nozze : Michelle Hunziker posta una foto di Aurora e il suo fidanzato Goffredo e vederli spera di vederli diventare presto marito e moglie. La showgirl ha espresso il suo desiderio in un post su “Instagram”: “ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘ma mamma piantala… non lo pensare neanche!’. Io piango solo a pensarlo invece…” Michelle condivide una foto di Aurora e Goffredo abbracciati, che si ...

Michelle Hunziker pensa alle nozze tra Aurora e Goffredo : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme da due anni e la loro relazione è approvata da Michelle Hunziker a cui non dispiacerebbe vederli diventare presto marito e moglie. La showgirl ha espresso il suo desiderio in un post su “Instagram”: “ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘ma mamma piantala… non lo pensare neanche!’. Io piango solo a pensarlo invece…” Michelle condivide una ...

Michelle Hunziker sogna le nozze tra Aurora e Goffredo - il dolce post Instagram : Michelle Hunziker sogna un matrimonio. Ma non il suo, che ne ha già vissuti due, bensì quello della primogenita Aurora, da due anni felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. Due anni d'amore che la conduttrice svizzera vorrebbe festeggiare con una lieta notizia, vedi un nuovo matrimonio. Se non addirittura un figlio. A confessarlo proprio Michelle, via social.prosegui la letturaMichelle Hunziker sogna le nozze tra Aurora e Goffredo, il dolce ...

Michelle Hunziker senza peli sulla lingua su Belen Rodriguez : "In confronto a lei - io..." : Michelle Huziker è pronta per condurre, al fianco dell'immancabile Ezio Greggio, la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. La presentatrice ha quindi rilasciato un'intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato anche della colle

Michelle Hunziker in confidenza : “Belen Rodriguez è un’anima agitata” : Michelle Hunziker in confidenza: “Belen Rodriguez è un’anima agitata” e quella volta in cui Aurora fu mortificata (“Meritava un tapiro bello pesante”) Michelle Huziker è pronta per guidare una nuova stagione di Striscia la Notizia, che inizierà lunedì 23 settembre (32esima edizione). Naturalmente al suo fianco ci sarà lo ”storico’ Ezio Greggio, con cui ha […] L'articolo Michelle Hunziker in ...

Michelle Hunziker - il messaggio per l’anniversario di Aurora e Goffredo : “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri….” : Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno festeggiato il 16 settembre il loro secondo anniversario di fidanzamento e per l’occasione mamma Michelle Hunziker ha voluto fargli una dedica speciale su Instagram, dove ha pubblicato una loro foto insieme abbracciati. “Ormai stanno insieme da più di due anni… noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli – scrive la showgirl ...

Michelle Hunziker fa una confessione prima di Amici Celebrities : Amici Celebrities, Michelle Hunziker: “Non vedo l’ora di cominciare” Questa nuova stagione televisiva sarà particolarmente ricca per Michelle Hunziker, la quale sarà alla conduzione di Striscia La Notizia, della seconda edizione di All together Now e del nuovissimo Amici Celebrities. Ma quali saranno le sue sensazioni prima di partire con questi nuovi programmi? A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento : la richiesta di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento: la dedica e la richiesta di Michelle Hunziker Ormai da due anni Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore. La celebre primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad inizio 2017 ha postato il primo selfie insieme a Goffredo Cerza, il bellissimo ragazzo che da due anni è […] L'articolo Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento: la richiesta di ...