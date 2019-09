Mertens e llorente stendono i campioni | Napoli-Liverpool 2-0

Champions League - super Napoli : Mertens-Llorente stendono Liverpool : Un grande Napoli supera 2-0 il Liverpool campione d'Europa, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Dries Mertens (su rigore) e di Fernando Llorente (primo centro in azzurro) nella ripresa consentono alla squadra di Carlo Ancelotti di iniziare alla grande la sua avvent

LIVE Napoli-Liverpool 2-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens e Llorente affondano i campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.58 Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima LIVE! 22.56 Partita fantastica del Napoli che nel momento peggiore della sua gara tira fuori il coraggio che porta alla vittoria, grande prova di Callejon e Llorente. 95′ Finita la partita! vince il Napoli 2-0 contro il LIVErpool. 94′ Oramai è praticamente finita manca solo il ...

Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. Barella salva in nerazzurri al 92'. Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens-Llorente - sorride Ancelotti : Highlights INTER SLAVIA Praga- Passo falso nerazzurro nel match d’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Un gol di Barella salva in nerazzurri da una clamorosa sconfitta. Si complica sul nascere il percorso dell’Inter in Champions League, nerazzurri chiamati alle sfide contro Borussia Dortmund e Barcellona. Straordinario Napoli contro il Liverpool. Gli uomini di […] L'articolo Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. ...

Sky : Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano. Llorente parte dalla panchina : SkySport riporta le ultime sulla probabile formazione messa in campo da Carlo Ancelotti per la partita di Champions di questa sera contro il Liverpool. Lo schieramento offensivo è quello che destava maggioni dubbi, a quanto riportato, crescono le quotazioni di Hirving Lozano al fianco di Dries Mertens. Partirà invece dalla panchina Llorente che ieri in conferenza si era detto pronto a prendere la sua rivincita sulla formazione di ...

CorSport : Napoli-Samp - sarà il varo della coppia Mertens-Llorente? : Le buone notizie le abbiamo date già ieri: Insigne è riuscito a svolgere l’intero allenamento con la squadra, mentre anche Milik è in miglioramento, ed è riuscito ad unirsi al gruppo almeno per parte della seduta, per poi proseguire a parte. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli che avrà un doppio volto in tre giorni. Ci sono da valutare le condizioni dei calciatori reduci dagli impegni con le nazionali ma anche il doppio impegno, di ...