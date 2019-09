Mercato NBA – Iman Shumpert dice no ai Rockets | rifiutata l’ultima offerta contrattuale

Mercato NBA – Milwaukee Bucks decisi a blindare Antetokounmpo : pronto un supermassimo salariale : I Milwaukee Bucks sono decisi a legare il proprio futuro a quello di Giannis Antetokounmpo: per l’MVP in carica sarà pronto un supermassimo salariale a partire dal prossimo anno Stagione a dir poco ‘senza sosta’ per Giannis Antetokoumpo. ‘The Greek Freak’ ha prima trascinato i Bucks in vetta alla Conference, arrendendosi in postseason ai Toronto Raptors (futuri campioni NBA) e conquistando il titolo di MVP. ...

Mercato NBA – Gli Orlando Magic esercitano la team option su Markelle Fultz : Gli Orlando Magic hanno deciso di dare fiducia a Markelle Fultz: la franchigia della Florida ha esercitato la player option presente nel suo contratto Markelle Fultz giocherà anche nel 2020-2021 per gli Orlando Magic. La franchigia della Florida ha deciso di dare fiducia al giovane playmaker che percepirà 12.3 milioni di dollari, una spesa importante per un giocatore che ha giocato solo 33 partite in NBA da quando, nel 2017, venne scelto ...

Mercato NBA – Jeremy Lin vola in Cina : accordo con il Beijing Ducks : Jeremy Lin lascia l’NBA e si trasferisce in Cina: il playmaker campione in carica con i Raptors ha trovato l’accordo con il Beijing Ducks Nessuna offerta durante la free agency, dunque Jeremy Lin ha deciso di lasciare l’NBA e gli Stati Uniti. L’ex playmaker dei Toronto Raptors, con i quali si è laureato campione NBA seppur non da protagonista, ha trovato l’accordo con i Beijing Ducks. “Posso solo dire grazie ...

Mercato NBA – Lance Stephenson pronto a trasferirsi in Cina : accordo di massima con il Liaoning : Lance Stephenson non ha trovato alcun accordo con una franchigia NBA: l’ex giocatore dei Lakers volerà in Cina per firmare con il Liaoning Dopo 9 stagioni passate in NBA, Lance Stephenson è pronto a lasciare la lega. L’ex guardia dei Lakers non ha trovato alcun accordo soddisfacente con una delle franchigie della lega ed ha preferito guardare altrove. Lance Stephenson ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per sbarcare in Cina. Nelle ...

Mercato NBA – Jerry West elogia i Clippers : “chi avrà il coraggio di marcare Kawhi Leonard e Paul George?” : Jerry West elogia il doppio colpo di Mercato dei Clippers: l’ex cestista esalta le qualità di Kawhi Leonard e Paul George Jerry West è uno dei pochi cestisti ad aver avuto un’ottima carriera da giocatore ed è anche riuscito a ripetersi in qualità di dirigente. ‘Mr Logo’ ha formato la coppia Shaquille O’Neal-Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers, ha consigliato agli Warriors le scelte di Klay Thompson e Draymond Green, nonché l’arrivo di Durant ...

Mercato NBA – Marcus Morris fa chiarezza : “Spurs? Sapevano tutto - li ho chiamati. Vi spiego com’è andata” : Marcus Morris, capace di ‘rimangiarsi’ la parola data agli Spurs e accettare l’offerta più ricca dei Knicks nel giro di qualche giorno, ha fatto chiarezza sulla vicenda Dopo essersi accordato verbalmente con gli Spurs, Marcus Morris, fiutata la possibilità di ottenere un contratto più ricco con i Knicks ha optato per firmare con la franchigia newyorkese. L’operazione ha fatto molto discutere e Marcus Morris si è ...

Mercato NBA – Pau Gasol firma con Portland : sfuma il ritorno romantico al Barcellona : Pau Gasol vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers la prossima stagione: il cestista spagnolo resterà in NBA per la sua 19ª stagione: sfuma il ritorno al Barcellona Pau Gasol ha deciso, Adrian Wojnarowski ha dato conferma. Il cestista spagnolo resterà ancora in NBA la prossima stagione, la 19ª della sua carriera, e vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers con i quali si è accordato per un contratto annuale. La scorsa stagione il ...

Mercato NBA – Retroscena Clippers : tentativo di affiancare James Harden a Kawhi Leonard : Clamoroso Retroscena di Mercato in casa Clippers: prima di arrivare a Paul George si era sondato il terreno per James Harden e Bradley Beal L’arrivo di Kawhi Leonard ai Los Angeles Clippers è stata una delle trade più chiacchierate del Mercato. Dopo aver parlato con Lakers e Raptors (poi sentitesi prese in giro dal giocatore), ‘Kawow’ ha scelto di trasferirsi ai Clippers una volta stretto un patto con Paul George ...

Mercato NBA – Anthony Davis apre ad un futuro ai Bulls : “Chicago è la mia città - è La Mecca del basket” : Anthony Davis apre ad un futuro ai Chicago Bulls: parole d’amore per la sua città natale che hanno fatto impazzire i fan È da poche settimane un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers e i fan giallo-viola non vedono l’ora di vederlo dominare la lega insieme a LeBron James, ma Anthony Davis pensa già al suo futuro. Fra qualche anno, l’ex Pelicans ha espresso la volontà di tornare a casa e vestire la maglia dei Chicago Bulls. ...

Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard : Lakers e Raptors ‘presi in giro’ dal giocatore : Lakers e Raptors si sentirebbero presi in giro da Kawhi Leonard: l’MVP delle Finals avrebbe fatto solo perdere tempo alle due franchigie, vista la volontà iniziale di puntare solo all’accordo con i Clippers Secondo quanto riporta Brian Windhorst di ESPN, Los Angeles Lakers e Toronto Raptors si sono sentite prese in giro da Kawhi Leonard. Il motivo? Il tempo perso ad aspettarlo mentre il resto dei free agent più importanti ...