Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ilautomobilisticocontinua a mostrare un andamento altalenante. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), inlenell'area Ue+Efta si sono attestate su 1.074.169 unità, con una diminuzione dell'8,6% che ha annullato del tutto la crescita dell'1,2% registrata a luglio e che si è rivelata non lontana dalla flessione del 7,9% di giugno. Il dato, comunque, è difficilmente confrontabile con quanto avvenuto un anno fa: nell'2018, infatti, c'è stato un boom delleper via delle politiche varate dalle Case automobilistiche, le quali hanno praticato forti sconti sui veicoli che non rispondevano all'omologazione Wltp (entrata in vigore il mese successivo). Principali mercati in negativo. Fra i principali mercati del Vecchio Continente, nessuno mostra un segno positivo. Il peggior andamento ...

LaPresse_news : Auto, mercato europeo -8,6% ad agosto, in otto mesi -3,2% - dinoadduci : Mercato europeo - Immatricolazioni in calo ad agosto: -8,6% - finanza24 : fiva confcommercio A Siena la prima edizione del Mercato europeo del commercio ambulante -