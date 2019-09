Megayacht M Y 135 – Al Monaco Yacht Show 2019 la nuova creatura di CRN

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Consegnato lo scorso agosto, il nuovo 79 metri debutta in anteprima mondiale al Salone Nautico del Principato monegasco CRN continua a fare le cose in grande e al, in programma dal 25 al 28 settembre, presenterà in anteprima mondiale M/Y 135, l’ultimodi 79 metri consegnato ad agosto. CRN M/Y 135, completamente personalizzato e costruito secondo la visione dell’armatore, esprime un forte carattere e una spiccata anima marina impreziositi da ricercatezza di design a livello sartoriale. Il nuovoCRN, massima espressione dell’eccellenza italiana e della maestria del cantiere, è frutto del sapiente lavoro di un team qualificato di tecnici: quasi 200 persone, tra cui project manager, project architect, ingegneri, progettisti tecnici e artigiani specializzati hanno contribuito con la loro grande esperienza e professionalità alla realizzazione di ...

