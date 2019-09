Mediobanca | le strategie di Del Vecchio su Generali dietro l’ingresso nel capitale di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron è in vista a Roma, Leonardo Deldiventa socio (6,94%) di. Ed entra così a gamba tesa in una delle partite più delicate che si giocano fra Italia e Francia. Con, da sempre ambita preda d’Oltralpe, nonché grande investitore nei titoli pubblici italiani. E il management di Piazzetta Cuccia che fa il bello e il cattivo tempo nelle più rilevanti operazioni finanziarie fra i due Paesi. Con un investimento da 580 milioni, il fondatore di Luxottica, oggi fusa con la francese Essilor, è diventato azionista di Piazzetta Cuccia che, a sua volta, è il maggior socio delle Assicurazioni. Delsi è subito definito un “investitore di lungo periodo” pronto a dare “sostegno per accelerare la creazione di valore a vantaggio di tutti” i soci (Unicredit con l’8,8%, Bolloré con il 7,86% e ...