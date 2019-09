Maxi operazione europea contro le tv pirata Coinvolti 5 milioni di italiani

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un’le tvha portato all’oscuramento delle IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della pay tv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. L’, battezzata “Eclissi”, ha portato all’individuazione e all’oscuramento del sistema che converte il segnale analogico della pay tv, trasformandolo illegalmente in segnale web-digitale.I numeri - Un’indagine tecnico informatica estremamente accurata sulla diffusione dei segnali in streaming effettuato dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha consentito di individuare le sorgenti estere dalle quali parte il segnale ‘’. Impressionanti i numeri complessivi relativi sia alle persone coinvolte, circa 5di utenti solo in Italia, sia per il volume di affari stimato di oltre 2di euro al ...

