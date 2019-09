Matteo Salvini | le immagini degli immigrati a Pontida | Quando dico prima gli

Matteo Salvini - sfregio estremo : Carola Rackete nella tv italiana - dove sbarca : La donna più odiata da Matteo Salvini dopo essere sbarcata a Lampedusa sbarca nella tv italiana. Carola Rackete, la Capitana sarà ospite della prima puntata stagionale di Piazzapulita, come anticipa lo zelante sito TvBlog. La comandante della Sea Watch 3, protagonista assoluta delle cronache di iniz

“Salvini ha aperto una crisi di governo tra cubiste e mojito” : il duro attacco di Matteo Renzi dopo “Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all’esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero” Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende: “più di 40 i nostri ...

Matteo Salvini - sfregio estremo : Carola Rackete nella tv italiana - dove sbarca : La donna più odiata da Matteo Salvini dopo essere sbarcata a Lampedusa sbarca nella tv italiana. Carola Rackete, la Capitana sarà ospite della prima puntata stagionale di Piazzapulita, come anticipa lo zelante sito TvBlog. La comandante della Sea Watch 3, protagonista assoluta delle cronache di iniz

Live – Non è la D’Urso : Matteo Salvini ospite della seconda puntata : Barbara D'Urso e Matteo Salvini Live – Non è la D’Urso vira sulla politica. Dopo i risultati poco esaltanti della premiere della seconda stagione (1.555.000 telespettatori pari all’11,08% di share), Barbara D’Urso ospiterà nel suo studio il leader della Lega Matteo Salvini. A dare la notizia è stato il sito Dagospia. Nello specifico, Matteo Salvini parteciperà al segmento denominato “Uno contro Tutti” e ...

Michele Emiliano a L'aria che tira : "Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Renzi. E cosa non hanno capito" : Michele Emiliano, ospite di Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, vede dei punti in comune tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: "L'epoca dei Mattei è un'epoca in cui questa nuova generazione ha frainteso le negatività della generazione precedente. Ha pensato che tutto quello che era prima di loro

Chef Rubio contro Matteo Salvini : “Sfruttare una bambina per la tua c***o di campagna elettorale è aberrante” : “Sfruttare una bambina per la tua c***o di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante”. Così Chef Rubio si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini in un post pubblicato su Twitter, criticando il fatto che domenica, in chiusura del suo comizio, ha fatto salire sul palco della festa del Carroccio a Pontida diversi bambini accompagnati dai rispettivi genitori e uno striscione con la scritta ...

Matteo Salvini come pignatta - appeso e preso a bastonate durante la festa dell'estate romana : Salvini come pignatta. Questa l'idea (col sostegno del Campidoglio...) messa in scena durante la serata di chiusura dell'estate romana, tenutasi lunedì 16 settembre al parco Schuster. Qui una sfera di cartone con le sembianze dell'ex ministro dell'Interno è stata appesa a una corda di fronte alla ba

Matteo Salvini contro Renzi : "Gli italiani puniranno questi venduti. cosa non si fa per la poltrona" : "Gli italiani puniranno questi venduti". Matteo Salvini commenta così, con ferocia, la notizia della scissione di Matteo Renzi dal Pd. "Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un 'nuovo' partito per combattere Salvini - commenta il leader della Lega su Twitter -. Che pena, cosa non si fa per salv

Matteo Salvini ripudiato dalla religione cattolica : “E’ insensato - sta facendo a pezzi il mondo” Papa Francesco esplode : “E’ insensato, nella prospettiva del bene dei popoli e del mondo, chiudere gli spazi, separare i popoli, contrapporre gli uni agli altri, negare ospitalità a chi ne ha bisogno e alle loro famiglie” Queste le parole di Papa Francesco in un messaggio ai partecipanti del 33esimo incontro internazionale di preghiera per la pace della comunità Sant’Egidio e dall’arcidiocesi di Madrid. “In questo modo si fa a pezzi il mondo, , ...

La bambina portata sul palco di Pontida da Matteo Salvini non era di Bibbiano : Lo avevano scritto tutti i giornali e siti di news, ingannati dai suoi tweet e dall'assenza di correzioni o smentite dalla Lega

Matteo Salvini - la campagna acquisti della Lega mira ai Cinque Stelle delusi : "Ci saranno sorprese" : Matteo Salvini non apre solo al centrodestra, ma anche ai Cinque Stelle. Perlomeno a quelli delusi dal nuovo governo. Un'Opa nei confronti dei militanti, ma soprattutto degli eletti. Ecco perché, gli uomini di Salvini - come spiega Il Messaggero - rilanciano la possibilità di nuovi arrivi nel gruppo

