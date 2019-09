Matteo Renzi | l' imitazione pesantissima di Maurizio Crozza | ridotto come Joker | ritratto

Donatella Conzatti - primo addio a Forza Italia e Silvio Berlusconi : va con Matteo Renzi : "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze s

La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi : La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo politico di Matteo Renzi, che sarà l’espressione del suo nuovo partito Italia Viva. «Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin

Chi sono i deputati e i senatori che hanno seguito Matteo Renzi in Italia Viva : La squadra di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi dopo la scissione dal Pd, inizia a definirsi. sono stati già resi noti ufficiosamente i nomi di 13 senatori che seguiranno l'ex presidente del Consiglio nella sua nuova avventura politica, mentre alla Camera la conferma è arrivata per circa una quindicina di esponenti. Ma se ne attendono altri.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” : Pensioni ultima ora: Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” Pensioni ultima ora: Matteo Renzi ha da pochi giorni annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiamerà Italia Viva con la quale intende rilanciare la sua azione politica, fuoriuscendo dal Pd, e dando vita a gruppi parlamentari autonomi che comunque sosterranno l’esperienza del governo Conte bis. Pensioni ultima ora, Renzi ospite da Vespa per ...

Thegiornalisti - dopo la rottura si scatena l’ironia sui social : “Thescissionisti - Matteo Renzi e Tommaso Paradiso si coalizzano e fondano Italia Pu***a” : “Da Thegiornalisti a Thestagisti”. E ancora: “Thescissionisti“. Il gruppo indie si scioglie in modo clamoroso e inaspettato – con tanto di stracci che volano su Instagram fra il frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa – e i social si scatenano, fra ironia e frecciate al vetriolo. Nel mirino degli utenti finisce soprattutto lui, “Tommy Paradise” come è stato ribattezzato, ...

Matteo Renzi - il suo Italia Viva invade i social - Zingaretti perplesso : 'Non l'ho capito' : Matteo Renzi ex sindaco di Firenze ed ex premier, sembrava finito. E, invece, a sorpresa, è tornato sulla scena politica da protagonista. Dopo aver spinto il leader Pd Nicola Zingaretti ad allearsi con il M5S nel nuovo esecutivo Conte, ha annunciato la creazione di un suo movimento. ‘Italia Viva’ (questo il nome scelto), sta suscitando non poche perplessità tra i dem, ma ha già "invaso" i social. Nonostante le quasi 89mila menzioni e gli oltre ...

Matteo Renzi - i nomi dei dodici senatori che lasciano il Pd per Italia Viva : Sono dodici i senatori che hanno comunicato stamattina 18 settembre l'addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia Viva di Matteo Renzi. Si tratta di Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Davide Faraone, Valeria Sudano, Nadia Ginetti, L

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Vittorio Feltri su Matteo Renzi : "Ha distrutto Conte - Di Maio e Zingaretti in un colpo solo. E Salvini..." : Vittorio Feltri su Twitter fa una analisi sintetica dell'attuale situazione politica alla luce della scissione della sinistra dopo l'addio di Matteo Renzi che ha fondato il nuovo partito Italia Viva. "Quella di Renzi", scrive il direttore di Libero, "non è una secessione bensì una maxirottamazione.

Matteo Renzi lascia il Pd e lancia Italia Viva : L'ex-premier Matteo Renzi ha lasciato il Pd e lanciato il suo nuovo movimento che prende il nome di Italia Viva. Il senatore, già segretario del Partito Democratico, ha detto di poter contare su due gruppi parlamentari quantificati alla Camera in 25 deputati e al Senato in 15 senatori. Nelle prossime ore si delineerà l'effettiva consistenza dei gruppi con l'elenco dei parlamentari che confluiscono nella nuova aggregazione politica di Renzi, il ...

Matteo Renzi : ‘Quota100 è una follia - uno schiaffo ai giovani’ : La discussione sulla riforma delle pensioni continua ad animare il dibattito politico, economico e sindacale in vista dell’approvazione della legge di Bilancio 2020. Oggi il dossier sulle pensioni tra i temi caldi dell’incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati che ieri, all’unisono, hanno ribadito le loro proposte per il superamento della tanto contestata legge Fornero. Sulla questione previdenziale si è espresso ieri in tv anche ...

Massimo Cacciari : "Un'intesa politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sarebbe logica. Sono molto affini" : "Matteo Renzi vuol fare Macron. I Contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si posSono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: Sono molto affini". Ma

Nicola Zingaretti e l'addio di Matteo Renzi : "Non l'ho capito". Cosa teme adesso : Non c'è pace nel Pd. Dopo l'addio di Carlo Calenda, c'è stato anche quello improvviso di Matteo Renzi e ora il segretario dem Nicola Zingaretti deve rimettere insieme i pezzi del suo partito. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zingaretti ha espresso tutta la sua perplessità in merit

Dario Franceschini - l'audio rubato : "Matteo Renzi è un grosso problema" : "Un grosso problema". Per Dario Franceschini la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e fondare Italia Viva è "a big problem", come ha ammesso con la ministra tedesca della Cultura, Michelle Muntefering, durante un incontro alla Triennale di Milano in un audio rubato prima che si accorgesse de