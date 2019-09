Marilyn Manson in American Gods 3 | primi dettagli su un ruolo “inquietante | originale e

(Di mercoledì 18 settembre 2019)3 potrà contare su un nuovo, inatteso interprete ricorrente:. Il cantante e attore farà il suo ingresso nella serie nei panni di Johan Wengren, frontman del gruppo death metal dei Blood Death. Tanto il personaggio quanto la band saranno inoltre fonte di energia e potere per Mr. Wednesday (Ian McShane) nella sua lotta ai Nuovi Dei. Ammiro da tempo il considerevole talento di autore, artista, musicista e attore del signor, e sarà fantastico lavorare con lui durante la terza stagione di, ha commentato lo showrunner Charles "Chic" Eglee. Considerati la sua peculiare energia, il suo spirito e l'entusiasmo senza limiti che ha dimostrato nei confronti di tutto ciò che riguarda Neil Gaiman e ildi Johan, un "berserkr" norreno al servizio di Odino, offrirà senz'altro una performance inquietante,e irresistibile....

