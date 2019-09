Margot Robbie piange e si nasconde tra la folla dopo essersi rivista in sala come Sharon

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Jacopo D'Antuononon trattiene la commozione per la "sua"Tate in C'era una volta a Hollywood C'era una volta a Hollywood è un omaggio al cinema: fotografia, imprevedibilità e humor tarantiniano si fondono in personaggi potentissimi.affianca gli iconici Leonardo Di Caprio e Brad Pitt in un film che probabilmente farà vibrare i botteghini internazionali.si rivede sul grande schermo e si commuove Ma indipendentemente dai risultati del box office, lo spessore della pellicola si può misurare nella commozione di, che nel rivedersi nei panni diTate non è riuscita a trattenere le lacrime. La ventinovenne australiana ha pianto per C'era una volta a Hollywood, senza sfuggire agli occhi del pubblico che l'ha applaudita anche per compensare le critiche che alcuni avrebbero riservato alla sua interpretazione ...

