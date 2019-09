Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Era il 26 dicembre 1968, lui si impiccò. L’Urlo del titolo è quello di mia madre, quando lo scoprì”. È unmolto intimo quello che si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair.Il regista de Il Traditore, il film che racconta la vita del pentito di mafia Tommaso Buscetta, interpretato da Francesco Favino, rievoca il suicidio del, un dolore non fino in fondo metabolizzato:“Era il non intellettuale di noi fratelli, si era diplomato all’Isef ed era diventato professore di Educazione fisica. Eppure, c’era evidentemente una ferita profonda che l’ha schiacciato. Il Sessantotto fu per tanti un anno di speranza di vita. Per noi è stato un annus horribilis. Io non avevo responsabilità diretta, vivevo a Roma, non ci vedevamo da anni. Ma di fatto non ho capito niente di una ...

HuffPostItalia : Marco Bellocchio: 'Mio fratello gemello si impiccò. È la mia miseria umana, sono pieno di sensi di colpa' - PurpleRavenclaw : Il traditore (2019) dir. Marco Bellocchio - manueledisiro : IL TRADITORE di Marco Bellocchio (2019) - Trailer Ufficiale HD -