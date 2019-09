Marcello De Vito | ok del gip al giudizio immediato | l’ex presidente del Consiglio

Roma - Marcello De Vito rinuncia al Riesame. Misura cautelare scade il 20 settembre : Il presidente del consiglio comunale di Roma attualmente sospeso Marcello De Vito ha rinunciato all’udienza davanti al tribunale del Riesame che era fissata per il 10 settembre ma è stata poi anticipata ad oggi. Il collegio era chiamato a valutare, dopo la decisione della Cassazione, il provvedimento cautelare per corruzione emesso nei confronti di De Vito e dell’avvocato Camillo Mezzacapo, entrambi agli arresti domiciliari nell’ambito di uno ...