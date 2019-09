Mar Mediterraneo | reperti alle Egadi anticipano di 2mila anni la storia della navigazione

“Un disastro nucleare peggiore di quello di Chernobyl” sta arrivando in Europa : colpita già una zona del Mar Mediterraneo : Era il 1986. Il nocciolo del reattore numero 4 esplose e, tra segreti e conseguenze disastrose al limite dell’impensabile, l’Unione Sovietica dovette fare i conti con il numero di vittime che la presunzione umana aveva causato, provando ad ergersi a Dio, a sopraelevarsi fino a delle particelle che avevano il potere di causare l’estinzione di massa. Questo disastro divenne noto come “disastro di Chernobyl“. Molti dicono ...

Mediterraneo da reMare : #PlasticFree per la tutela della risorsa idrica - delle Aree Marine Protette e degli ecosistemi Marini : La campagna nazionale Mediterraneo da remare fa tappa, sabato 7 settembre 2019, sull’isola di Ventotene per proseguire l’impegno a sensibilizzare la collettività alla tutela del Mare Nostrum, con il focus #PlasticFree dedicato a contrastare l’inquinamento da plastica nei mari. Sarà questa l’occasione per approfondire anche la valutazione degli impatti e dei rischi che comportano gli scarichi degli impianti di dissalazione, a partire ...

10 isole del Mediterraneo per un weekend al Mare a settembre : Per gli hippie: FormenteraPer chi vuole ancora ballare: MykonosPer chi cerca intimità: Port Cros (Hyères, Francia)Per chi è a caccia di storie: Procida (Napoli)Per chi vuole divertirsi: Zante (Grecia)Per silenzi e natura: UsticaPer non solo relax: KrkPer gli scopritori: CiproPer una fuga molto romantica: Palmarola Per una piscina turchese: CominoL’isola di tre chilometri quadri con un solo hotel e il mare più blu del mondo a un passo ...

Ondate di calore in profondità minacciano il Mar Mediterraneo : + 2° rispetto alla media : Le Ondate di calore marine sono episodi di riscaldamento anomalo nell’oceano che possono avere impatti devastanti sugli ecosistemi marini e il Mar Mediterraneo è minacciato da questo fenomeno in profondità perché fanno aumentare la temperatura fino a due gradi rispetto alla media, nello Ionio e nella parte sud ovest del bacino, mettendo in pericolo le specie, soprattutto coralli e spugne. Lo indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ...

Mar Mediterraneo in pericolo a causa delle ondate di calore : preoccupazione per gli impatti devastanti sull’ecosistema : Il Mar Mediterraneo è seriamente minacciato dalle ondate di calore in profondità: fanno aumentare la temperatura fino a due gradi rispetto alla media, nello Ionio e nella parte sud ovest del bacino, mettendo in pericolo le specie, soprattutto coralli e spugne. Lo indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ondate di calore nel Mar Mediterraneo pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, dal gruppo del Centro Nazionale francese ...

Il progetto di estensione di Monaco nel Mediterraneo : 6 ettari di ville e appartamenti lussuosi sottratti al Mare [GALLERY] : Il paesaggio del Principato di Monaco sta per cambiare progressivamente con i lavori di estensione in mare del quartiere Anse du Portier. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter passeggiare nel futuro quartiere ecologico di 6 ettari: la consegna dovrebbe avvenire nel 2025. Entro tale data, 18 cassoni alti 26 metri e da 10.000 tonnellate ciascuno e 22.000 tonnellate una volta zavorrati, dovranno costituire una diga di protezione ...

Mar Mediterraneo - l'allarme : «Il livello potrebbe salire fino a 20 centimetri entro il 2050» : Il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire in media fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. Fra gli scenari più critici la laguna di Venezia, dove si...

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Migranti - si teme un'altra strage nel Mediterraneo : "Tanti corpi in Mare" : La denuncia di Alarm phone, mentre continua lo stallo per la vicenda dell'ong Open Arms. Intanto si prepara un nuovo braccio...

Lo squalo nel Mar Mediterraneo : incubo dei bagnanti : Lo squalo Mako o Verdesca nel Mar Mediterraneo: incubo per i bagnanti. Ecco le altre specie di squali al largo della Sicilia

Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo : Marco si schianta e muore a 20 anni : L'Incidente è avvenuto all'alba a Montalto Uffugno, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Marco Calderaro, 20 anni.Continua a leggere

Scossa di terremoto intensa a sud di Creta - nel Mar Mediterraneo : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata stamane alle ore 9.02 italiane a Sud dell'Isola di Creta. Secondo le rilevazioni dell´EMSC il sisma è stato di magnitudo 5.0 sulla...

Pronto a salpare con il più grande cataMarano del Mediterraneo? : Attivo tra Sicilia e Malta, un nuovo catamarano è la soluzione ideale per spostamenti rapidi e comodi tra le due isole

Produzione di energia dal Mare : lo Stretto di Messina il sito più promettente del Mediterraneo : Stimare la Produzione di energia dal mare grazie alle previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di marea nel Mediterraneo. Ora è possibile grazie a due innovativi modelli messi a punto da ENEA: MITO[1], in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità delle correnti marine con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri come nel caso degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del ...