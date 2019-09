Manovra : Conte - ‘riforme per crescita - sostanzioso taglio tasse’ (2) : (AdnKronos) – “Intendiamo anche dare impulso ad una nuova agenda di investimenti nell’innovazione e la sostenibilità ambientale, e ad un piano strutturale di interventi per il rilancio del Mezzogiorno – prosegue il premier confermando quanto trapelato oggi dall’incontro – In seguito alla pubblicazione della prossima Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre, il confronto con i sindacati e le parti ...

Manovra : terminato incontro Conte-sindacati : Roma, 18 set. (AdnKronos) – E’ terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i leader di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti anche i ministri all’Economia e al Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo. Conte a breve riceverà il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj, mentre in serata è atteso a Palazzo Chigi ...

Conte incontra i sindacati e disegna la Manovra : “La priorità è il taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro incidenti sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...

Manovra - Conte convoca sindacati il 18/9 : 14.46 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato i sindacati per mercoledì prossimo, 18 settembre, a Palazzo Chigi in vista della Manovra. L'incontro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, si terrà alle 10. Nei giorni scorsi i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan e Barbagallo hanno inviato una lettera al premier proprio per chiedere un incontro urgente e discutere la prossima Legge di Bilancio.

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulpito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Governo : Conte - ‘in Manovra grande sforzo per evitare aumento Iva’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Non vogliamo che le imprese siano dissuase dal crescere in ragione di una tassazione più pesante. Vogliamo rendere il fisco amico delle imprese oltre che dei cittadini, vogliamo alleggerire la pressione fiscale per far crescere le imprese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. “Siamo consapevoli che le risorse” vista “la manovra economica immediata ...

Sondaggi politici/ Lega al 30% - Pd al 23%; Governo Conte-bis - priorità alla Manovra : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la crisi di Governo: Lega scende al 30%, balzo M5s al 22%. Misure priorità del Conte-bis: Manovra per il 71%

Governo - Conte in Aula : ?«Con Manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Governo - il giorno della fiducia alla Camera e della linea di Conte : Europa più giusta - Manovra con equità - lealtà in maggioranza : Tanta Europa. Non per sfidarla, ma per cambiarla da dentro. Ci sono un rapporto ristabilito e rinsaldato con Bruxelles, certo, l’apertura di credito personale ricevuto dai leader. Ma c’è anche ciò che il nuovo Governo cercherà di modificare nell’Unione Europea: la politica economica, finalmente più rivolta agli investimenti e alle iniezioni per la crescita, ma anche quella sulle migrazioni che è uno dei punti fissati nella sua ...