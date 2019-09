Malattie della pelle | come distrarre i bambini dal prurito La guida degli esperti del

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sabato 21 settembre, nella sede di Roma-San Paolo, l’open day dedicato ai pazienti con dermatite atopica e ittiosi. Informazioni per le famiglie, educazione terapeutica e tante iniziative ludiche per i più piccoli. La dermatite atopica, patologiatra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 bambino su 5. Le ittiosi, gruppo digenetiche rare, a secondaforma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le caratteristiche comuni sono l’alterazionebarriera cutanea, la secchezza, ile la necessità di cure continue. Sono croniche e incidono sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari per il disagio estetico, per l’impatto emotivo, per complessità delle terapie e per il. Unamessa a punto daglidel Bambino Gesù spiega ai genitori quali sono le tecniche per distogliere l’attenzione deiquando si manifesta ...

