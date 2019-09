Malattia di Crohn e Colite ulcerosa | 2 anni dai primi sintomi alla diagnosi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) UNO SPOT PER SENSIBILIZZARE – Giovedì 19 settembre alle ore 10, nella Sala ISMA – Senato della Repubblica di Roma, sarà presentato ai giornalisti e a tutti i principali stakeholders italiani il nuovo spot sul tema delle MICI, Malattie infiammatorie croniche intestinali, girato dal regista Paolo Genovese, volto a sensibilizzare la popolazione sudi. L’obiettivo della nuova campagna sociale è quello di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su queste patologie e sul loro impatto nella vita dei pazienti. Lo spot intende inoltre fornire un messaggio di speranza agli oltre 200mila pazienti italiani, tra cui molti giovani e giovanissimi, che ne sono colpiti, perché convivere con ladio laè possibile, anche senza rinunciare ai propri sogni, come conferma l’atleta della Nazionale di nuoto Simone ...

Medical_Mei : #Artrite, #psoriasi e malattia di #Crohn associate in un paziente su 4: l'allarme dei medici | #ECM - Vivodisogniebas : RT @ANSA_Salute: #Artrite, #psoriasi e #malattia Crohn. C'è rischio di associazione in un paziente su 4 - infoitsalute : Artrite, psoriasi e malattia di Crohn associate in un paziente su 4: l'allarme dei medici -