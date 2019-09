Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello (2) : (AdnKronos) - "Da tre anni aspettiamo le mensilità, il tfr e le competenze finali che spettano a un lavoratore – dice un operaio dell'ex Ati Group - Non è comprensibile che lo Stato ci tratti così. Abbiamo chiesto prestiti ai nostri fratelli, genitori, cugini e ora li dobbiamo restituire. Le somme c

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Sit in di protesta questa mattina, davanti alla prefettura di Palermo, dei 140 lavoratori delle aziende confiscate del gruppo Aiello. Da tre anni, dalla data del licenziamento da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, i lavoratori attendono il pagamento de

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Sit in di protesta questa mattina, davanti alla prefettura di Palermo, dei 140 lavoratori delle aziende confiscate del gruppo Aiello. Da tre anni, dalla data del licenziamento da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, i lavoratori attendono il pagamento dei loro stipendi, del tfr e degli oneri contributivi e previdenziali. Una delegazione sindacale è stata ricevuta a fine mattinata ...

Mafia : Confcommercio Palermo - 'operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di pe

Mafia : Confcommercio Palermo - ‘operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di persone che tra l’altro non avevano nemmeno i requisiti minimi per svolgere un lavoro che dovrebbe garantire la ...

Mafia - 11 arresti a Palermo per estorsione aggravata : I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini sono emersi gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione dei locali della movida palermitana. (Lapresse) Redazione ?

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa Nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Mafia : Operazione 'Octopus' di Palermo - ecco i nomi degli arrestati : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - ecco i nomi degli indagati nell'Operazione Octopus dei carabinieri di Palermo che hanno arrestato 11 persone: Massimo Mulè, 47 anni, Andrea Catalano, 52 anni, Giovanni Catalano, 44 anni, Vincenzo Di Grazia, 39 anni, Gaspare Ribaudo, 28 anni, Antonino Ribaudo, 52 anni,

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici arresti per estorsione (2) : (AdnKronos) - Le numerose intercettazioni hanno consentito di documentare "plurime condotte estorsive nei riguardi dei titolari di almeno 5 locali notturni di Palermo e provincia ai quali veniva imposta, mediante violenze e minacce, l’assunzione dei buttafuori". Emblematica è la vicenda in cui è coi

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici arresti per estorsione : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - buttafuori di Cosa nostra nelle discoteche palermitane. E' quanto scoperto dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo che ha delegato i carabinieri del comando provinciale ad eseguire nel corso della notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici arresti per estorsione (2) : (AdnKronos) – Le numerose intercettazioni hanno consentito di documentare “plurime condotte estorsive nei riguardi dei titolari di almeno 5 locali notturni di Palermo e provincia ai quali veniva imposta, mediante violenze e minacce, l’assunzione dei buttafuori”. Emblematica è la vicenda in cui è coinvolto Massimo Mulè, uomo d’onore, reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro, il quale era stato già ...

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici arresti per estorsione : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – buttafuori di Cosa nostra nelle discoteche palermitane. E’ quanto scoperto dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo che ha delegato i carabinieri del comando provinciale ad eseguire nel corso della notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il tribunale, nei confronti di 11 persone ritenute responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo ...

Mafia : sindaco Palermo - 'missione De Mauro era ricerca verità' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Ancora una volta ricordiamo Mauro De Mauro, esempio di coraggio e giornalista che aveva come missione la ricerca della verità in un tempo in cui Palermo era governata dalla Mafia e la ricerca della verità era un atto 'fastidioso' per potenti e mafiosi. Oggi, anche gra

Mafia : sindaco Palermo - ‘missione De Mauro era ricerca verità’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ancora una volta ricordiamo Mauro De Mauro, esempio di coraggio e giornalista che aveva come missione la ricerca della verità in un tempo in cui Palermo era governata dalla Mafia e la ricerca della verità era un atto ‘fastidioso’ per potenti e mafiosi. Oggi, anche grazie al suo impegno, cosi come è nei valori professionali dei giornalisti, Palermo non è più governata dalla Mafia messa ...