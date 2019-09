M5S | venti di scissione | la tentazione spunta anche nel Movimento

Arrestati gli ultras della Juventus - il M5S : “espellere mafie e malviventi” : “Sono pienamente d’accordo con il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra: l’inchiesta di oggi sui 12 capi ultra’ della Juventus Arrestati conferma la necessita’ di accendere i riflettori su un mondo fatto di tante persone perbene che hanno solo voglia di tifare per la propria squadra e pochi malviventi che arrecano grande danno al mondo del calcio e allo sport in generale. Per questo e’ ...

Boccia : spero che il Pd e il M5S diventino alleati sempre di più : "Il discorso di Conte è stato eccellente ed è quello di cui c'era bisogno. Io sono tornato a respirare e anche il Parlamento è diventato un po' più lineare: la parte sinistra è unita e c'è una contrapposizione tra chi vuole una alleanza sociale dentro la cornice europea e i nazionalisti sovranisti che non si rassegnano all'idea che l'Italia debba essere forte in Europa. Si va verso un bipolarismo abbastanza evidente ". Così il ministro per gli ...

Bruno Vespa e il monito a Matteo Salvini : "Se M5S-Pd faranno interventi convincenti - la Lega perderà" : Quanto durerà il governo Pd-M5s? È questa la domanda che si fanno tutti a cui Bruno Vespa ha cercato - per quanto difficile - di dare una risposta: "Non poco, come vedremo, perché la forte incompatibilità ideologica e politica tra 5 Stelle e Pd richiederà un po' di tempo per esplodere. Se davvero Pa

Roma - De Vito denuncia Di Maio ai probiviri del M5S : “Venti violazioni del codice etico”. E si prepara a tornare in Campidoglio : Marcello De Vito denuncia Luigi Di Maio ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Il presidente dell’Assemblea capitolina, attualmente ai domiciliari dopo essere arrestato lo scorso 20 marzo nell’ambito dell’inchiesta sull’iter di realizzazione dello stadio dell’As Roma, ha presentato un esposto contro il capo politico pentastellato per una ventina di presunte violazioni dello statuto e del codice etico dello stesso ...