Lutto per Cesare Cremonini | morto papà Giovanni

Gravissimo Lutto per Cesare Cremonini. Gli aveva dedicato una bellissima canzone : “Padre, occhi gialli e stanchi. Nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi”, cantava questo Cesare Cremonini nel 2002, dedicando un’intera canzone ai suoi genitori. Oggi, Cesare lo ha dovuto salutare davvero. È morto Giovanni Cremonini lunedì 16 settembre all’età di 94 anni. Lo annunciano diversi siti e giornali locali, a partire da Il resto del Carlino. L’uomo è morto in una stanza dell’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato. Per ora, il ...

Nuovo terribile Lutto a Beverly Hills 90210 : l’attore è morto per un tumore al cervello : Beverly Hills 90210 di Nuovo in lutto. Dopo la tragica scomparsa di Dylan McKay, ovvero dell’attore Luke Perry, un altro volto famosissimo della serie è morto. Brian Turk è morto. Un dolore profondo per gli attori della serie e anche per il pubblico che non riesce ad accettare la scomparsa dei propri beniamini, quelli che hanno segnato la loro adolescenza. Brian Turk recitò nel cast di Beverly Hills 90210: non era una presenza fissa ma ha ...

Terribile Lutto per il conduttore Rai. Il suo programma salta per tutta la stagione : Un improvviso lutto ha colpito Alessandro Bardani, stravolgendo i piani di Rai2 e quelli dell’attore stesso. Lo sceneggiatore e artista romano avrebbe dovuto esordire oggi alle 20 con un nuovo programma comico, “Battute?”, ma la scomparsa di suo padre lo ha spinto con rammarico ad abbandonare il progetto. La trasmissione, di conseguenza, stasera non andrà in onda. Sconvolto dal dolore, Bardani ha comunicato al direttore di rete Carlo Freccero di ...

“Stanotte sei andato via” - gravissimo Lutto per Gennaro Lillio. Tutta la sua tristezza in questo post : Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio, che in questi giorni dovrà dire addio al nonno Guido. È stato il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè e Lory Del Santo ad annunciare la scomparsa dell’uomo via Instagram. Abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni, è stato cresciuto dalla madre. Il nonno era per lui una figura di riferimento alla quale, solo poche ore fa, è stato costretto a dire addio. Gennaro ...

Battute? - Lutto per il conduttore Alessandro Bardani : annullata la prima puntata : Sarebbe dovuta andare in onda lunedì 16 settembre alle ore 20 su Rai 2 la prima puntata di Battute?, ma un grave lutto ha colpito il conduttore Alessandro Bardani e la messa in onda è stata annullata. A renderlo noto è una nota stampa della rete, che fa sapere: “Nella stessa collocazione oraria verrà proposta la prima puntata della nuova stagione di ‘Apri e Vinci‘, il ‘quiz familiare’ condotto da Costantino della ...

Piazza Armerina in Lutto per la morte di Francesco - 17 anni : “Il male l’ha ucciso in 15 giorni” : Francesco Scarlata, volontario della Protezione civile di Piazza Armerina, in provincia di Enna, è morto a 17 anni per un tumore che l'ha ucciso nel giro di 15 giorni. Il ricordo dell'amico Samuele: "Lui non si era accorto di niente, stava benissimo. Era davvero una persona speciale. Noi amici ci saremo sempre, i familiari non devono mollare".Continua a leggere

Francesca Barra e il dolore per il bambino che ha perso : «Un figlio non nato è un vero Lutto» : Francesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca Barra, 40 anni, all’ultimo Festival del cinema di Venezia ha accompagnato il marito Claudio Santamaria sul red carpet. Si sono abbracciati, guardati forte negli occhi. Stanno insieme dal 2017, si sono sposati due volte, sono innamoratissimi, ma non era scontato che quest’anno la giornalista sfilasse al fianco dell’attore. Alla vigilia, infatti, ...

“Il migliore al mondo”. Lutto nel mondo della musica : l’amato cantautore morto per un arresto cardiaco : Lutto nel mondo della musica. È morto lui, che era un’icona del folk. Lui, che ha ispirato Kurt Cobain, Matt Groening e Tom Waits. Addio, Daniel Johnson. Il cantautore outsider sarebbe morto a 58 anni per via di un arresto cardiaco, come riporta l’Austin Chronicle. L’ultimo periodo, però, era stato duro per Johnson: la salute del cantautore era peggiorata dopo una caduta e del cambiamento delle medicine che prendeva per la schizofrenia e il ...

Lutto nel calcio : il portiere del Curaçao Jairzinho Pieter è morto per arresto cardiaco : A soli 31 anni è morto il portiere della nazionale del Curaçao: Jairzinho Pieter. Il corpo è stato ritrovato nella sua camera nell'albergo di Port-au-Prince, ad Haiti. Il giocatore si trovava in ritiro con i suoi compagni per disputare la partita contro i padroni di casa. Secondo i privi rilievi il portiere sarebbe morto nel sonno, a seguito di un arresto cardiaco. Probabilmente, è stato vittima di una crisi cardiaca durante la notte. Davanti a ...

Siena e Tropea in Lutto per la morte di Attilio - il giovane deceduto in un incidente : Tremendo incidente stradale a Pienza, in provincia di Siena: un giovane imprenditore di soli 24 anni sbanda con la sua auto e precipita in una scarpata perdendo la vita. Ferito anche l'altro ragazzo che viaggiava a bordo della Toyota Land Cruiser, attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, 8 settembre, a Pienza, in Toscana: due giovani, di 24 e ...

Lutto a Caserta - Mauro perde la vita a 25 anni in un incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre: un'automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d'urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati ...

Bosco Chiesanuova in Lutto per la morte di Lucia Corradi : L’auto è finita nella scarpata mentre una comitiva andava ad una festa. Lucia Corradi è morta a soli 18 anni.