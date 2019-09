Luca Argentero | Matrimonio con Cristina Marino? Non c' è una data Ho la fortuna di

Luca Argentero - nozze confermate con Cristina Marino : “Non c’è la data” : Luca Argentero a Storie Italiane: l’attore conferma il gossip sul matrimonio con Cristina Marino Se ne parla da diverso tempo ed ora è arrivata la conferma (e non solo tramite interviste) da parte del diretto interessato. Luca Argentero, ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato del suo rapporto con Cristina Marino ed ha […] L'articolo Luca Argentero, nozze confermate con Cristina Marino: “Non c’è la ...

Luca Argentero a Storie Italiane fa una promessa a Eleonora Daniele : Storie Italiane, Luca Argentero: la confessione a Eleonora Daniele Luca Argentero è stato intervistato poco fa da Eleonora Daniele a Storie Italiane. In questa occasione l’attore ha parlato abbondantemente del suo nuovo film dedicato a Leonardo Da Vinci in uscita nei cinema il 2 Ottobre. Ad un certo punto però la popolare conduttrice ha colto l’occasione per parlare della relazione dell’uomo con Cristina Marino, domandandogli ...

Al via le riprese di Medical Report - Luca Argentero e Simona Tabasco nel dramma medico di Rai1 : Sono appena partite le riprese di Medical Report, la nuova serie di Rai1 che si preannuncia un Medical drama all'italiana. Protagonisti della fiction saranno molti giovani volti del cinema e della tv: il nome certamente più popolare è quello di Luca Argentero, ormai da un decennio protagonista di commedie per il grande schermo e qualche produzione tv, come la sfortunata Sirene di Ivan Cotroneo, sempre per Rai1. Al suo fianco molti giovani ...

Medical Report serie tv - il nuovo medical drama italiano con Luca Argentero : medical Report, la nuova scommessa di Lux Vide Sono cominciate da poco le riprese della nuova fiction Rai prodotta da Lux Vide “medical Report” che con molta probabilità vedremo a primavera ...

Luca Argentero dopo le dichiarazioni sulle donne il web insorge : L’attore – conduttore Luca Argentero con le sue parole ha scatenato una bufera mediatica: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo», i fan furiosi su “Twitter”. In un’intervista al settimanale “Oggi”, Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino, ma alcune sue affermazioni avrebbero fatto infuriare i fan. Tanto che l’hashtag #LucaArgentero è primo su Twitter. Luca Argentero durante ...

Cristina Marino difende Luca Argentero : Un mondo migliore se le donne fossero tratte come lui tratta me : L'attrice è intervenuta in difesa del compagno, Luca Argentero, in seguito alle dichiarazioni considerate "sessiste" fatte dal compagno su "Oggi" e lo difende con parole di stima. Alla fine è dovuta intervenire anche lei, Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Dopo la polemica scatenatasi in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di un'intervista con il settimanale "Oggi", l'attrice e imprenditrice ...

Luca Argentero dopo le dichiarazioni sulle donne il web insorge : L’attore – conduttore Luca Argentero con le sue parole ha scatenato una bufera mediatica: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo», i fan furiosi su “Twitter”. In un’intervista al settimanale “Oggi”, Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino, ma alcune sue affermazioni avrebbero fatto infuriare i fan. Tanto che l’hashtag #LucaArgentero è primo su Twitter. Luca Argentero durante ...

Luca Argentero - post irriverente sui social. L'ira dei follower : Sei imbarazzante e immaturo : L'attore è finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista e considerate sessiste. Con un nuovo post sui social Argentero ha ricevuto nuove critiche dai follower. Non si placa la polemica attorno a Luca Argentero. L'attore, dopo le recenti affermazioni sul femminismo, ha ricevuto una pioggia di critiche sui social che non accenna ad arrestarsi. L'ultimo post Instagram pubblicato da Argentero ha, ...

Luca Argentero dopo le dichiarazioni sulle donne il web insorge : L’attore – conduttore Luca Argentero con le sue parole ha scatenato una bufera mediatica: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo», i fan furiosi su “Twitter”. In un’intervista al settimanale “Oggi”, Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino, ma alcune sue affermazioni avrebbero fatto infuriare i fan. Tanto che l’hashtag #LucaArgentero è primo su Twitter. Luca Argentero durante ...

Luca Argentero sui social scatena una bufera mediatica : L’attore Luca Argentero ha scatenato una bufera mediatica: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo». Fan furiosi su “Twitter”. In un’intervista al settimanale “Oggi”, l’attore ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino, ma alcune sue affermazioni avrebbero fatto infuriare i fan. Tanto che l’hashtag #LucaArgentero è primo su Twitter. Luca Argentero durante l’intervista ha raccontato: «La mia fidanzata è ...

Luca Argentero - l’intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Luca Argentero - l’intervista sulla moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Luca Argentero nella bufera per le dichiarazioni sulle donne e il femminismo : Luca Argentero è finito nella bufera a causa di alcune dichiarazioni sulle donne e il femminismo. L’attore e sex symbol ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino. La coppia, legata dal 2017, pensa alle nozze ed è da sempre molto riservata. Nell’ultimo periodo però Argentero sembra essersi aperto con il pubblico, postando su Instagram scatti che lo ...

“Per me le donne…”. Luca Argentero - valanga di insulti dopo questa dichiarazione : “Ma cosa dici Luca?”, questo è uno dei commenti più dolci indirizzati a Luca Argentero dopo un’intervista pubblicata su Oggi. Domanda e risposta, come tante altre, ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto e una frase in particolare ha scatenato una vera e propria bufera su Twitter. Si parla d’amore e Luca della sulla compagna Cristina Marino e sulle donne in generale. L’attore ha espresso un’opinione decisamente controversa sulla ...