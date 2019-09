Lozano è stato vicino al Milan | il retroscena di Paolo Maldini

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Interessanteriguardante il calciomercato delproveniente direttamente da. In un’intervista al network messicano Tudn, il direttore tecnico rossonero ha ammesso che il club di via Aldo Rossi sarebbemoltoad acquistarenella scorsa sessione di trattative. L’attaccante del Centro America è passato recentemente dal Psv al Napoli, che ha sborsato 42 milioni di euro per comprare il giovane talento.ha spiegato i motivi che hanno indotto ila rinunciare a: “Lo abbiamo osservato, abbiamo pensato di comprarlo. Parlammo col suo agente (Mino Raiola, ndr), ma alla fine ci fu un problema riguardante il suo posizionamento in campo. L’anno scorso giocavamo col 4-3-3, modulo perfetto per lui, ma ora giochiamo in un altro modo. È stata un’opzione per noi per questa stagione, ma lui ha preso la decisione di ...

andrea_polvani : @Carmelo09567694 Il problema è che Suso non è stato venduto ed zio Elliott non avrebbe mai approvato l'ingresso di… - T_e_o_____ : @andre_rage Sulle parole di Maldini che Lozano non sarebbe stato preso perché non utile al modulo di Giampaolo. Io la vedo diversa però ok. - once_a_potato : RT @NonEvoluto: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere a chi mi chiede un parere sulle dichiarazioni rilasciate all'emittente @TUDNMEX… -