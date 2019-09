Lotta | Mondiali Nursultan 2019 | Arianna Carieri sconfitta agli ottavi nei 57 kg dalla

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Elena Pjollaj non può nulla contro la titolata Gray nei 76 kg - si spera nel ripescaggio : Doveva essere una sfida ai limiti dell’impossibile ed infatti il pronostico è stato rispettato in pieno. Elena Pjollaj, seconda azzurra impegnata quest’oggi a Nursultan (Kazakistan) per i Campionati del Mondo 2019 di Lotta, è stata surclassata dalla fenomenale statunitense Adeline Maria Gray nel turno di qualificazione dei 76 kg ed ora può solo sperare in un ripescaggio per rimanere in corsa per uno dei 6 pass olimpici a disposizione ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Arianna Carieri batte la portoricana Rodriguez e va agli ottavi nei 57 kg : Comincia alla grande il cammino di Arianna Carieri nel tabellone dei 57 kg ai Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento a Nursultan, in Kazakistan. La Lottatrice italiana, alla prima partecipazione in carriera ad un Mondiale Senior, ha sconfitto all’esordio nelle qualificazioni la portoricana Marie Rodriguez Tirado per schienamento sul punteggio di 6-0 e si è così qualificata per gli ottavi di finale, in cui se la vedrà ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Arianna Carieri batte la portoricana Rodriguez e va agli ottavi nei 57 kg : Comincia alla grande il cammino di Arianna Carieri nel tabellone dei 57 kg ai Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento a Nursultan, in Kazakistan. La Lottatrice italiana, alla prima partecipazione in carriera ad un Mondiale Senior, ha sconfitto all’esordio nelle qualificazioni la portoricana Marie Rodriguez Tirado per schienamento sul punteggio di 6-0 e si è così qualificata per gli ottavi di finale, in cui se la vedrà ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 18 settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia torna protagonista, dopo un giorno di pausa, ai Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. Per la selezione tricolore entrano quest’oggi in scena le protagoniste della Lotta femminile con Arianna Carieri ed Eleni Pjollaj impegnate rispettivamente nelle eliminatorie dei 57 e 76 kg. In palio, oltre alle medaglie iridate, ci sono i primi pass olimpici che verranno assegnati ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati gli ultimi tre titoli nella greco-romana. Nei -60 kg abdica il russo Sergey Emelin : Va in archivio la quarta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle ultime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -60 kg abdica il campione uscente, il russo Sergey Emelin, sconfitto ai punti per 10-5 dal ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 17 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Continuano senza sosta i combattimenti a Nursultan, in Kazakistan, nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta qualificanti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Quest’oggi andrà in scena la quarta giornata della manifestazione, che sarà riservata ai ripescaggi e alle finali delle ultime tre categorie della greco-romana e alle eliminatorie fino alle semifinali delle prime quattro categorie di peso della Lotta femminile. ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati altri tre titoli nella greco-romana. Conferma per il russo Musa Evloev nei -97 kg : Va in archivio la terza giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -67 kg abdica il campione uscente, il russo Artem Surkov, sconfitto ai punti per 3-1 dal ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : niente ripescaggio per Jacopo Sandron e Riccardo Vito Abbrescia : E’ terminata l’avventura iridata degli azzurri della greco-romana impegnati nei Mondiali di Lotta in corso a Nursutan, in Kazakistan: non ci sarà ripescaggio né per Jacopo Sandron nei -60 kg, né per Riccardo Vito Abbrescia nei -77 kg. I quattro azzurri scesi in due giorni sulle materassine devono rinviare al prossimo anno le loro velleità di qualificazione olimpica. Jacopo Sandron era stato eliminato agli ottavi per mano del croato ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -60 kg Jacopo Sandron esce agli ottavi di finale : Si ferma agli ottavi di finale Jacopo Sandron ai Mondiali di Lotta greco-romana: l’azzurro, dopo aver battuto nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -60 kg ai punti per 5-1 l’albanese Enio Kertusha, esce agli ottavi contro il croato Ivan Lizatovic, che si impone per superiorità con incontro interrotto sul punteggio di 8-0 per il balcanico. Croato subito all’attacco (aveva vinto per superiorità anche ai sedicesimi), ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce ai sedicesimi : Si concludono al primo turno i Mondiali di Lotta greco-romana di Riccardo Vito Abbrescia: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -77 kg, sconfitto ai punti per 3-10 dal bielorusso Pavel Liakh. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Bielorusso subito più ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Jacopo Sandron è agli ottavi nei -60 kg! : Alla terza occasione un azzurro supera un turno ai Mondiali di Lotta greco-romana: Jacopo Sandron vince nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -60 kg, battendo ai punti per 5-1 l’albanese Enio Kertusha. Il Lottatore italiano affronterà agli ottavi il croato Ivan Lizatovic per continuare a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. L’azzurro parte meglio e a 4’36” dal termine l’arbitro assegna ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i probabili convocati dell’Italia. Sicuri - incerti e possibili balLottaggi per Cassani : Ieri il CT Davide Cassani ha annunciato i nomi dei preselezionati per il Mondiale che si svolgerà tra due settimane nello Yorkshire. I corridori in questione sono i seguenti: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 16 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Proseguono quest’oggi con la terza giornata di gare a Nursultan i Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento nella capitale kazaka fino al 22 settembre. Dopo le premature eliminazioni di Daigoro Timoncini e Fabio Parisi comincia questa mattina il percorso iridato di altri due azzurri, gli ultimi della greco-romana prima di lasciare spazio ai protagonisti della Lotta femminile e libera. Si tratta di Jacopo Sandron e Riccardo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Fabio Parisi esce nei sedicesimi dei -87 kg : Si concludono al primo turno anche i Mondiali di Lotta greco-romana di Fabio Parisi: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, sconfitto ai punti per 6-0 dall’austriaco Amer Hrustanovic. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Dopo 1’20” di ...