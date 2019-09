L' oroscopo del giorno 19 settembre | Scorpione ribelle | Capricorno indipendente

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L'di giovedì studia ancora il transito di congiunzione di Luna e Urano in Toro. Questa configurazione planetaria forte e passionale innesca una certa impulsività non solo a Toro, ma anche a Cancro, Pesci, Bilancia eche dovranno cercare di capire a fondo questo istinto troppo precipitoso, che fa prendere scelte avventate. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che aprono orizzonti nuovi utili per ritrovare la felicità e il benessere. Astri edella fortuna di giovedì Ariete: Venere e Mercurio sono in opposizione e confondono un po' le idee, tanto che potreste celare alcune verità esprimendovi in maniera poco chiara. Alcuni disordini potrebbero lambire anche la sfera sentimentale, quindi attenzione alle dubbie posizioni che potreste assumere. Toro: l'astro d'argento ancora in esaltazione nel segno, sprigiona un savoir-faire unico e molto utile per ...

