LIVE PSG-Real Madrid 3-0 calcio | Champions League 2019 in DIRETTA | la chiude Meunier

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) CLICCA QUI PER LADI ATLETICO-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LADI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92′ Giallo per Bernat per fallo su Carvajal sulla fascia. 91′ GOOOOOOOOOL,rrrr, contropiede 2 contro 1 con Di Maria che appoggia al terzino che a porta vuota insacca, 3-0 PSG. 90′ Ci saranno 3 minuti di recupero. 89′ Fuori Sarabia e dentro Diallo per il PSG. 88′ Ilprova con azioni sterili dalle fasce una reazione, ma oramai sembra aver tirato i remi in barca. 86′ Choupo-Moting stoppa e tira al volo al limite dell’area di rigore, vicino alla rete. 84′ Partita che si scalda allo nervoso, molti falli in mezzo al campo. 82′ Rissa tra Di Maria e Benzema per un fallo in una zona non pericolosa, ...

axuxjx : RT @guardian_sport: Final score! PSG 3-0 Real Madrid: #ChampionsLeague – live! - nairaland : UCL: PSG Vs Real Madrid 3 - 0 - (Live) - EstebanRicch : RT @donsummerone: PSG vs REAL MADRID LIVE COMMENTARY ON ANGEL 96.1 COMMENTATOR @FancyDiMaria #angelsports #angelsportsaccra -