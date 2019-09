LIVE PSG-Real Madrid 2-0 calcio | Champions League 2019 in DIRETTA | dominano i parigini

LIVE PSG-Real Madrid 1-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Maria porta in vantaggio i parigini : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Panico di Angel Di Maria sulla fascia destra che mette in mezzo ma Icardi viene anticipato da Varane. 19′ Il real ha già effettuato 144 passaggi con una precisione pari al 89%. 17′ Bella giocata di Sarabia ...

LIVE PSG-Real Madrid 0-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : si comincia al Parco dei Principi! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Giocata di Hazard che si guadagna una punizione dal lato sinistro, James mette in mezzo ma Benzema viene anticipato dalla difesa parigina. 10′ Partita che ristagna a centrocampo, molto rispetto tra i due ...

LIVE PSG-Real Madrid 0-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : si comincia - Icardi titolare contro i blancos : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Mancherà Sergio Ramos, la sua assenza crea sempre preoccupazione al Real Madrid. 20.35 La partita promette di essere ricca di gol, nonostante le numerose assenze della squadra di casa. 20:35 Bale, Benzema e Hazard hanno ...

LIVE PSG-Real Madrid calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : sorpresa in attacco per il Psg! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 A disposizione per le due squadre: Psg: Rico, Paredes, Choupo-Moting, Kurzawa, Herrera, Diallo, Kouassi. Real Madrid: Areola, Vàsquez, Jovic, Odriozola, Vinicius Junior, Rodrygo, Adri. 20:15 Debutta in Champions League ...

LIVE PSG-Real Madrid calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di PSG-Real Madrid prima partita per queste due squadre impegnate nella nuova Champions League 2019-20, al Psg il compito finalmente di cercare di arrivare fino in fondo alla competizione mentre il Real Madrid per tornare sul trono che ha occupato da tempo. Questa è stata la terza stagione consecutiva in cui i campioni di Francia sono ...

Andrea Dossena : “Allan è ancora lontano dai LIVElli precedenti la chiamata PSG” : Dossena su Allan – L’ex laterale sinistro di Liverpool e Napoli Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 Secondo Dossena, Allan non è ancora tornato ai livelli del dicembre 2018, prima della chiamata del Paris Saint Germain Le sue parole “Se devo proprio dire una cosa, Allan deve ancora tornare sui livelli pre-chiamata PSG.” “E’ stata una gara equilibrata fino alla fine. ...

LIVE Inter-Psg 1-1 - International Super Cup 2019 in DIRETTA : pareggia Longo - si va ai calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 4-4 Sul dischetto va Arday Hemans, che tira alto, ma in porta. 3-4 Segna Agoume, Inter in vantaggio! 3-3 Aouchiche sbaglia! Gran parata di Handanovic! 3-3 pareggia con freddezza Facundo Colidio. 2-3 Segna anche Diallo per il PSG. Si perdono le immagini, che tornano con il gol di Gagliardini, per il 2-2 che chiude la seconda serie. Ranocchia e Gagliardini a segno per l’Inter. 15.30 Finiscono i tempi ...

LIVE Inter-Psg 0-1 - International Super Cup 2019 in DIRETTA : squadre stremate - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 93′ Si chiude in difesa il Paris Saint Germain. 92′ Inter in pressione costante in mezzo all’area, ma senza concretizzare. 91′ Saranno quattro i minuti di recupero. 90′ Conclusione molto debole di Jesè dalla distanza. 89′ Ci prova anche Gagliardini, palla respinta dalla difesa. 88′ Cerca la verticalizzazione Cavani, ma esce benissimo Handanovic. 87′ ...

LIVE Inter-Psg 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : squadre stremate - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 83′ Escono Barella e Skriniar, autore di un’ottima partita. 81′ Il gioco ristagna a centrocampo, il PSG non riesce a trovare spazi tra le maglie nerazzurre. 79′ Ci prova Perisic, con un colpo di testa molto debole. 77′ Tanti passaggi sbagliati, il clima umido sembra aver sconfitto entrambe le formazioni. 75′ Entra una folta comitiva di ragazzi del settore giovanile ...

LIVE Inter-Psg 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : parte la girandola dei cambi - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 67′ Entra anche Samuele Longo, segno che Conte vuol provare a vincere la partita inserendo una punta. 65′ Inizia la girandola dei cambi, tra i neo-entrati anche Godin, all’esordio con la maglia nerazzurra. 64′ Mbappe prova l’incursione, ma ancora Handanovic blocca tutto. 62′ Cerca l’occasione anche l’Inter, che però manca sempre l’ultimo passaggio, anche ...

LIVE Inter-Psg 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.40 inizia IL secondo tempo 14.21 FINISCE IL PRIMO tempo 46′ Bel contropiede di Mbappe, che serve però malissimo dal lato opposto Meunier. 46′ Due minuti di recupero. 45′ Prova la conclusione su punizione Perisic, con una traiettoria molto alta. 43′ Fallo proprio dell’autore del gol, che rischia anche il cartellino giallo. 41′ Si sblocca il punteggio! Nella prima vera ...

LIVE Inter-Psg 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i nerazzurri controllano il gioco - francesi in difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 35′ Calcio di punizione in favore dell’Inter che si conclude con una serie di rimpalli sulla trequarti di campo, la quale premia i transalpini. 33′ Palleggio estenuante dell’Inter, spesso fermato da un fallo da parte dei francesi. 31′ Si riparte con il pallone tra i piedi del PSG. 28′ Cooling break, necessario per via dell’umidità presente a Macao. 27′ Cade a ...

LIVE Inter-Psg 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.30 Entrano in campo le formazioni, in lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia. 13.25 E’ tutto pronto a Macao per l’ingresso delle due squadre. 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la super sfida - Ivan Perisic ancora titolare insieme a Barella e Bastoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e viene dunque spostato in avanti, nel 3-5-2 del tecnico ex Juventus. 13.10 I nerazzurri sono ancora in cerca del primo successo in questa competizione, dopo i ko ...