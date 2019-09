L' invasione delle cimici asiatiche

invasione in vista dalla Libia I talebani delle Ong esultano : Fausto Biloslavo I taxi dei clandestini in movimento nel Mediterraneo La Guardia costiera libica demotivata nei controlli «Se la Ocean Viking continua a raccogliere migranti e verrà fatta entrare nei porti italiani temo partenze oceaniche dalla Libia» lancia l’allarme una fonte de il Giornale in prima linea sul fronte dell’immigrazione illegale. Il governo è pronto a riaprire le porte, ma nessuno sembra porsi il problema delle ...