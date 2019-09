Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’11 settembre èad Ain Zara, a sud di Tripoli,al-, uno dei membri dellache fino al novembre del 2017, con il sostegno dell’allora a guida Pd, con Marco Minniti ministro dell’Interno, ha governato Sabrata in cambio di un sostanziale blocco delle partenze dei migranti. Questa città, 70 chilometri a ovest di Tripoli, è sempre stata uno degli snodi principali del traffico di esseri umani diretti in Europa. È stata anche tra le prime roccaforti degli alleati di Fayez al-Sarraj a cadere, a novembre 2017, sotto i colpi dell’Anti-Isis Operation Room, forza guidata dal generale Omar Abdul Jalil. Quest’ultimo a ottobre di due anni fa ha dichiarato la sua fedeltà all’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, l’uomo che dal 4 aprile sta cercando di conquistare Tripoli. Con la sconfitta sempre più netta del ...

TutteLeNotizie : Libia, morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti… - Noovyis : (Libia, morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti: senza di loro, Roma pi… - Cascavel47 : Libia, morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti: senza di loro, Roma più… -