Liberi fino alla fine | il 19 settembre l’evento per l’eutanasia legale Le occasioni

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Per la prima volta una piazza, la stessa dove il Vaticano negò i funerali a Piergiorgio Welby, ospiterà una manifestazione nazionale per sostenere la campagna per, dal titolo ‘’ e condotta da Neri Marcorè. Accadrà giovedì 19, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma. La campagna è portata avanti dal Comitato eutanasia, nato da un’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni con la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione del(testo depositato ormai sei anni fa) e il pieno riconoscimento del testamento biologico (che è legge dal dicembre 2016). IL TEMPO CHE STA PER SCADERE – La manifestazione sarà l’occasione per chiedere un segnale al Parlamento che, secondo quanto indicato dCorte Costituzionale, entro il 24avrebbe dovuto colmare il vuoto di tutele sul tema del ...

