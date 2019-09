LETTURE Se tra il bello e il buono c' è di mezzo una rupia

LETTURE / Quel patto tra sinistra e mercato che ha prodotto i 'sovranismi' : Sovranità è ormai una parolaccia in odore di fascismo. Ma se non la esercita il popolo, art. 1 Cost.,, chi lo fa al suo posto? E con quali conseguenze?

LETTURE / "Bada a come parli" : riscoprire il lavoro attraverso le parole : Nel suo ultimo libro "Bada a come parli. Le parole del tuo lavoro ", Carlo Bellieni offre una riscoperta del lavoro partendo dal senso delle parole

LETTURE / Travet - mendicanti e musicisti : l'anima di New York viaggia sottoterra : L'abbiamo vista mille volte al cinema, ma cosa vuol dire viverla davvero? Alla metropolitana di New York è dedicato l'ultimo libro di Maurizio Maniscalco

Capalbio libri 2019 : ecosostenibilità - LETTURE tecnologiche e made in Italy tra i focus della tredicesima edizione : ecosostenibilità, letture tecnologiche e made in Italy tra i focus della tredicesima edizione in programma a Piazza Magenta per dieci serate. Raddoppiati gli incontri con gli autori. Anteprima teatrale con una produzione sul piacere di leggere. Torna per la tredicesima volta nel borgo medioevale di Capalbio la rassegna dedicata al “piacere di leggere”, ideata e organizzata da ZigZag, l’agenzia di comunicazione guidata da Andrea Zagami in ...