Lete ha ritirato un lotto di acqua Sorgesana per la presenza di un batterio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019)ha predisposto il ritiro di undi bottiglieper un possibile rischio microbiologico. L’avviso è comparso sul sito del Ministero della salute. Ildi produzione segnalato è il 13.02.21 L402 14, che è stato prodotto nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta. Le bottiglie in questione sono naturali e da mezzo litro. Lo stock è stato bloccato perché probabilmente infetto dalPseudomonas aeruginosa, un patogeno che colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche compromesse. Si trova soprattutto nei locali degli ospedali e può essere reintrodotto nell’ambiente piuttosto facilmente con frutta, verdura o pazienti contagiati. Può provocare infezioni di vario genere, da quella polmonare alla cutanea a quella delle vie urinarie.

