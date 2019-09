L’egoismo senza soluzioni dell’Ungheria in materia di immigrazione

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nelle scorse ore Luigi Di Maio, neoministro degli esteri, ha dovuto sperimentare sulla propria pelle la crociata dei porti chiusi portava avanti da quell’Ungheria fino a qualche settimana fa tanto cara al governo Conte, ora nemica dell’esecutivo Conte bis privato del sovranista Salvini. Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha definito “deplorevole e pericolosa” la concessione italiana del porto di Lampedusa per far sbarcare gli 82 migranti salvati dalla Ocean Viking. “L’Ungheria non accetterà mai quote di accoglienza. Lo rifiutiamo e difenderemo i nostri confini“, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto – Getty Images L’ok italiano allo sbarco a Lampedusa è in effetti arrivato dopo che si è giunti a un accordo per la redistribuzione dei migranti all’interno della comunità europea. In Italia sono rimaste 26 persone, la ...

