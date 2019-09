Le Tombe del Terrore di Hearthstone si sono spalancate

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ottime notizie per i numerosi giocatori di: ledelora disponibili, come annunciato in un comunicato stampa ufficiale."Leaperte, le piaghe di Uldumstate scatenate e la Legione del M.A.L.E. sta mettendo in atto i propri piani"."Ora è possibile esplorare il Capitolo 1: La Città Perduta e il Capitolo 2: Le Dune Incandescenti!".Leggi altro...

