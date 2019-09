L' Aula nega gli arresti per Sozzani (Fi) - bagarre in Aula. ?Franchi tiratori all'opera - ira Di Maio : Colpo di scena alla Camera dei deputati. Al primo voto «pesante» dalla nascita del governo M5S-Pd-Leu, a sorpresa e a voto segreto, L'Aula di Montecitorio nega gli arresti domiciliari...

Sozzani - il voto della Camera che nega i domiciliari. Zanichelli (M5s) esprime “disappunto” - caos in Aula e e Sisto (Fi) si infuria : Applausi e contestazioni in Aula alla Camera dopo il voto, a scrutinio segreto, che ha respinto la proposta di arresti domiciliari per Diego Sozzani (Fi), ribaltando il parere espresso dalla giunta per le autorizzazioni. Il pentastellato Davide Zanichelli ha espresso “disappunto” per l’esito della votazione, mentre dai banchi del centrodestra si levavano le proteste. Il presidente della Camera Roberto Fico ha richiamato il collega: ...