Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con L’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

L’Atletico Madrid acciuffa la Juventus nel finale - il risultato finale : L’Atletico Madrid riacciuffa la Juventus al Wanda Metropolitano. risultato finale 2-2. Succede tutto nella ripresa con i gol di Cuadrado e Matuidi. Poi il risveglio degli spagnoli. Dopo l’1-2 di Savic, è il messicano Hector Herrera a pareggiare il conto con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Koke al 90′. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Dossena su Allan – L’ex laterale sinistro di ...

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano L’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...

Infortunio Pjanic - il bosniaco recupera : i convocati per L’Atletico Madrid : Infortunio Pjanic – Dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina la Juventus è tornata subito in campo per preparare la prima giornata dalla fase a gironi, la squadra di Maurizio Sarri impegnata nel difficile match contro l’Atletico Madrid. Buone notizie per il tecnico bianconero, nella lista dei convocati figura anche Miralem Pjanic, costretto ad abbandonare il campo al 43° del primo tempo della sfida di sabato scorso a ...

Juventus - infortunio Pjanic : occhio alla novità in vista delL'Atletico Madrid : infortunio Pjanic- Come confermato nella giornata di ieri, gli esami a cui si è sottoposto Pjanic non hanno riscontrato alcun tipo di lesione, quindi il centrocampista bosniaco potrebbe tornare a disposizione di Sarri già dall'imminente match contro l'Atletico Madrid. Di fatto, come confermato dall'allenamento di questa mattina alla Continassa, l'ex Roma si è allenato normalmente

L'Atletico Madrid presenta la terza divisa 2019/2020 : Atletico Madrid terza maglia 2019 2020 – L'Atletico Madrid ha presentato la sua terza divisa per la stagione 2019/2020, già in vendita nei negozi ufficiali e sullo store online. La terza maglia sarà interamente azzurra, con dettagli in blu navy, come il bordo attorno al collo squadrato, e come la rifinitura delle maniche. Sette stelle

L'Atletico Madrid lancia il suo token : partnership con Socios : L'Atlético de Madrid ha siglato un accordo per aderire alla piattaforma Socios.com, che ospita già altre importanti società calcistiche europee come PSG, Juventus, West Ham e AS Roma. Attraverso questa applicazione mobile, i tifosi dell'Atletico di tutto il mondo avranno un nuovo modo di interagire con il team. Saranno in grado di partecipare a diverse

Icardi alL’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli : lo scenario di Gazzetta : Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli: lo scenario de ‘La Gazzetta dello Sport’ sull’ edizione in edicola stamane Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ipotizza questo scenario. “Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’ Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione ...

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì alL’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Sorteggi Champions League 2019-20 - diretta : la Juventus con L’Atletico Madrid. Per il Napoli c’è il Liverpool : La Juventus rischia di dover passare da Madrid, oppure ritrovare l’Ajax sua carnefice. Il Napoli spera di aver un girone con al massimo una big. L’Inter sogna una tra Benfica e Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece brama una sfida con uno o più top club europei. Quattro italiane, divise in quattro fasce diverse. Sono le premesse del Sorteggio che sancirà oggi la formazione degli otto gruppi della fase a gironi della Champions ...

Infortunio Morata - si ferma l'attaccante delL'Atletico Madrid : Infortunio Morata, si ferma l'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha riportato una distorsione al ginocchio di entità 'moderata' nel corso dell'allenamento di mercoledì e sarà costretto a saltare i prossimi impegni, compreso quello di qualificazione a Euro 2020 con la sua nazionale. I colchoneros non hanno reso noti i tempi di recupero.

Liga - L’Atletico Madrid parte bene : 1-0 al Getafe - Morata gol e rigore sbagliato [FOTO] : L’Atletico Madrid inizia bene. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte il Getafe per 1-0. Colchoneros che partono bene e trovano il gol poco dopo la metà del primo tempo. Trippier crossa dalla destra e Morata incorna in tuffo per la rete del vantaggio. Al 38′ il Getafe resta in 10 per l’espulsione di Molina, decretata dopo il consulto al VAR. Al 42′ si ristabilisce la parità numerica per il doppio ...

Al via - oggi - la Liga. Attenti alL’Atletico Madrid. Neymar potrebbe cambiare gli equilibri : Inizia oggi la Liga. Tutte le squadre del campionato spagnolo vanno a caccia del Barcellona campione di Spagna, mentre il mercato è ancora aperto. E proprio il mercato, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare tutto. Il nodo centrale è, naturalmente, Neymar. Se il brasiliano tornasse al Barcellona, che in attacco ha aggiunto a Messi e Suarez anche Griezmann, le cose sarebbero più complicate per tutti e il club spagnolo non avrebbe rivali. ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo alL’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...