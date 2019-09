L’antidolorifico Oxycontin crea dipendenza | Purdue Pharma dichiara fallimento dopo la

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019). L’antidolorifico prodotto daè nocivo e letale, tanto che l’azienda stessa ha dovutore. L’azienda farmaceutica produttrice di, farmaco diventato emblema dell’epidemia di oppioidi negli Stati uniti, ha presentato istanza die annunciato un piano da 10 miliardi di dollari per risolvere più di 2mila cause legali intentate da Stati e governi locali che accusano la società di aver provocato un’epidemia dida oppiacei negli Usa. Secondo l’accusa,oppioide sostituto della morfina fu commercializzato in modo aggressivo, ingannando medici e pazienti sui rischi die sovradosaggio, causando quindi la morte di quasi 400mila persone tra il 1999 ed il 2017. Gran parte del denaro che la società verserà ai querelanti verrà usata perre una nuova società gestita dagli ...