L’agopuntura e la medicina integrata nella cura dei malati con patologie croniche

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) ALMA – associazione di medici dedita allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e all’insegnamento dele dellatradizionale cinese – e AGOM – Agopuntura nel Mondo – associazione no-profit medico scientifica che ha lo scopo di fare conoscere, diffondere e svilupparein Italia e nel mondo, praticandola sul territorio nei paesi in via di sviluppo e nelle situazioni di emergenza – presentano il sesto congresso internazionalee ladeicon. Quale ruolo nelle reti cliniche assistenziali?. Scopo del convegno non è solo l’approfondimento scientifico relativo ale alla, ma anche quello di far conoscere in maniera più approfondita un metodo diche fa parte dellatradizionale cinese, diventata nel 2010 patrimonio UNESCO ...

uarentrait : @bassarelli La fisioterapia è evidence-based e fa parte della medicina classica L’osteopata, il chiropratico, l’om… - ayurbea : @are_dead @EuroMasochismo Ad esempio l'ayurveda (da cui è mutuata quasi letteralmente la definizione di salute dell… -