La senatrice di Forza Italia Conzatti passa a Italia Viva | “Molti altri colleghi a

Primo arrivo da Forza Italia. La senatrice Conzatti passa con Renzi : Dopo aver in parte svuotato il Pd ora Matteo Renzi ha preso di mira Forza Italia. Per ora lo smottamento è contenuto ma i primi segnali ci sono già tutti. Tanto che la senatrice Donatella Conzatti ha annunciato l’uscita dal gruppo ‘azzurro’ per entrare in “Italia viva”. Mentre Massimo Mallegni, il cui nome è circolato con insistenza negli ultimi giorni, smentisce voci di fuga: “Le ...