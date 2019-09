Fonte : agi

(Di mercoledì 18 settembre 2019) "Ho deciso dire l'che mi ha rivolto Matteodi partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze sovraniste che è ormai velleitario pensare di poter arginare con logiche diverse dalla contrapposizione politica". Lo annuncia la senatrice Donatella Conzatti. "Nel 2018 hoto e condiviso la scelta del partito in cui militavo, Scelta Civica, nella cui direzione nazionale sono rimasta sino al suo scioglimento dopo le scorse elezioni, di rafre e far prevalere la componente moderata della coalizione di centrodestra. Allora c'è mancato poco, ma il divario in questi mesi si è ampliato a dismisura ed è ormai evidente a tutti che l'unico ruolo che i sovranisti ...

La7tv : #tagada La senatrice @DonaConzatti lascia Forza Italia e aderisce a #ItaliaViva di @matteorenzi. - fisco24_info : La senatrice Conzatti accetta l'invito di Renzi e lascia Forza Italia per Italia Viva: 'Ho deciso di accettare l'in… - Sparpagli : RT @La7tv: #tagada La senatrice @DonaConzatti lascia Forza Italia e aderisce a #ItaliaViva di @matteorenzi. -