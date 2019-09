La piazza contro il palazzo

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Live non è la d'Urso - Barbara prepara una puntata bomba : chi piazza nell'uno contro tutti : Domenica prossima 22 settembre Barbara d'Urso apparecchierà una puntata che si annuncia bomba. In studio, secondo Dagospia, arriverà Matteo Salvini nello spazio Uno contro tutti. Il leader della Lega ed ex ministro è oggi più che mai al centro del dibattito. Ci saranno scintille. Nella prima puntata

Salvini torna a parlare con Berlusconi : 'Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle' : E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti ...

Sicilia : Legambiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero (2) : (AdnKronos) - "Molti fanno finta di non sapere che l’isola di Capo Passero è inserita nel Piano regionale delle Riserve approvato con decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 970 del 10 giugno 1991 - aggiunge Zanna - Oltretutto, nel 2007 l'assessorato regionale dei Beni culturali

Sicilia : Legambiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sit in di Legambiente Sicilia questa mattina, a piazza dei Due mari, a Porto Palo di Capo Passero (Siracusa). L'associazione ambientalista ha protestato contro la realizzazione di un resort sull’isola. "Da anni lottiamo affinché non venga fatto scempio di un posto dens

Salvini riscopre Berlusconi. Insieme in piazza - alle Regionali e contro la legge elettorale : Riempire piazza San Giovanni a tutti i costi. Anche con le truppe azzurre di Silvio Berlusconi. Dopo più di un anno vissuto ad alta tensione, Matteo Salvini e il leader di Forza Italia questa volta davvero sono tornati a parlarsi. “Hanno ricucito un rapporto personale prima che politico”, raccontano fonti a loro vicine. Tutto ciò in nome della lotta al governo e con l’obiettivo di vincere Insieme le prossime ...

Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per una fusione con il London Stock Exchange. Tra le controllate anche piazza Affari : La Borsa di Hong Kong è pronta a mettere sul piatto quasi 31,6 miliardi di sterline, circa 36 miliardi di euro, per arrivare a una fusione con il London Stock Exchange, gruppo che controlla il listino della City di Londra ma anche l’italiana Piazza Affari. La Borsa di Hong Kong è tenuta a fare un’offerta d’acquisto vincolante entro il 9 ottobre. L’idea è quella di “unire le due società” nella corsa alle economie di scala e alle ...

SPILLO/ Facebook - politica e piazza : tutte le sviste della "battaglia" contro l'Odio : Si moltiplicano i casi di espressioni di "odio" con annesse scomuniche e provvedimenti. Naturalmente il monopolio dell'Odio è a destra

Salvini : migliaia in piazza contro il nuovo Governo : Salvini: migliaia in piazza contro il nuovo Governo.C'erano "mamme, papa', bambini, poliziotti e carabinieri.

Fascisti in piazza contro il governo? Giorgia Meloni : "Questa foto è del 20 luglio" : I sinistri hanno sollevato un polverone di polemiche per questa foto di neoFascisti che fanno il saluto romano in piazza durante la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, ieri 9 settembre, contro il governo giallo-rosso. Una protesta alla quale hanno partecipato anche la Lega di Matteo Sal

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Governo - i sovranisti in piazza contro il Conte 2 tra Inno di Mameli e nostalgie fasciste : Inno d’Italia e slogan pro elezioni intonati da centinaia di persone che hanno risposto alla chiamata di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel giorno della fiducia alla Camera contro il Governo Conte 2. Davanti a Montecitorio ma anche nelle vie adiacenti al Parlamento e a Palazzo Chigi manifestanti da tutta Italia hanno riempito le strade per dire no al Governo giallorosso e chiedere elezioni subito. Sul Palco oltre a Giorgia Meloni ...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza contro il governo. Salvini : «I porti li chiudiamo noi» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape