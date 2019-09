La morte di Diabolik | ecco la pista dell?oro

"È stata un'esecuzione". Il punto sulle indagini sulla morte di 'Diabolik' : Sarebbe stato vittima di un tranello Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà della Lazio, ucciso ieri al parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana con un colpo di pistola alla testa. Le modalità, una vera e propria esecuzione, fanno pensare che l'uomo fosse in attesa di qualcuno che gli aveva dato appuntamento. Al momento la Dda della Capitale non esclude alcuna pista, anche se quella privilegiata rimane quella del regolamento di conti per ...